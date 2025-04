Nạn nhân tử vong vụ ô tô tông liên hoàn ở Nghệ An: Gia cảnh khó khăn, vợ chồng phải sống xa nhau

Vụ việc tài xế lái ô tô tông liên hoàn khiến 1 người chết, 2 người bị thương, sau đó vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy qua 3 huyện, xảy ra tối 4/4 tại Nghệ An đã khiến nhiều người bất bình.

Người cầm lái chiếc ô tô gây tai nạn là Trần Xuân Thủy (42 tuổi, ngụ xóm 10, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Đức Thịnh (32 tuổi, ở xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên). 2 người bị thương là chị Đinh Thị Phương (22 tuổi, quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Bắc (63 tuổi, ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ dại

Kể trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Bắc cho biết khoảng 18 giờ 45 phút ngày 4/4, sau khi ăn tối, bà đạp xe sang nhà người thân ở xã Nghi Liên (TP.Vinh) chơi. Khi đang đi, bất ngờ nghe tiếng “loạt xoạt”, tưởng có xe chở vật liệu xây dựng đi phía sau nên bà Bắc chủ động đi chậm để nhường đường. Tuy nhiên khi vừa nép vào đường thì chiếc ô tô lao tới, tông ngã nạn nhân.

Chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn, bỏ chạy qua 3 huyện ở Nghệ An rồi mới dừng lại.

Vụ việc khiến 1 nạn nhân tử vong. (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, chiếc ô tô 7 chỗ đã quệt một ô tô khác đỗ bên đường và người chở xe kéo cách đó khoảng 1km. Sau khi va chạm với bà Bắc, tài xế tiếp tục cho xe lao đi, khoảng 20 phút sau thì tông vào 2 xe máy do anh Thịnh và chị Phương điều khiển.

Về hoàn cảnh của anh Thịnh - nạn nhân tử vong, người đàn ông làm lao động tự do, đã kết hôn, có 1 con trai 3 tuổi. Gia cảnh khó khăn, vợ anh Thịnh về quê ngoại ở.

Vào buổi tối định mệnh, sau bữa cơm tối, anh Thịnh rời nhà, mang đồ cá nhân qua nhà em vợ để hôm sau đi làm. Sau khi người đàn ông rời nhà được khoảng 30 phút thì gặp nạn, mãi mãi không trở về. Bánh xe oan nghiệt đã khiến mẹ già mất con, vợ trẻ mất chồng, con mồ côi cha.

Lốp ô tô bị nổ nhưng Thủy vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

Tài xế có nồng độ cồn kịch khung

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra vụ tài xế lái xe tông liên hoàn rồi bỏ chạy. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Thủy, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, tối 4/4, Thủy lái xe ô tô 7 chỗ mang biển số 37A-482.52 chạy trên đường liên xã thuộc xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Khi đang di chuyển, xe của Thủy va chạm với một xe ô tô khác đậu bên lề đường, đối tượng tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Thủy tiếp tục va chạm với bà Bắc khiến bà này bị thương. Thủy lái xe bỏ chạy và khi đến xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) thì gây tai nạn với 2 xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Dù đã liên tiếp gây tai nạn nhưng Thủy vẫn không dừng lại, tiếp tục bỏ chạy trong tình trạng xe đã nổ 1 lốp trước, lốp văng khỏi mâm bánh xe.

Tài xế Thủy có nồng độ cồn kịch khung. (Ảnh: Cơ quan công an)

Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi về sự liều lĩnh, ngang ngược, coi thường tính mạng người khác của Thủy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã chặn được xe của Thủy tại địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra nồng độ cồn của Thủy cho kết quả quả 0,979 mg/lít khí thở.