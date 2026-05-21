Thấy bạn gái cũ ngồi sau xe khác, thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ "nổi máu điên" chặn đường đánh người ngã gục trên vỉa hè

Minh Tuệ
|

Chỉ vì nhìn thấy bạn gái cũ được người khác chở đi chơi, thanh niên 9x mặc áo xe ôm công nghệ đã nổi máu ích kỷ, bám đuôi rồi lao vào hành hung nạn nhân.

Ngày 21/5, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm Nguyễn Chánh Tú (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi hành hung người khác.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ hành hung người trên đường phố, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Vào cuộc xác minh, Ccông an xác định vị trí xảy ra vụ việc là trước số nhà 533 đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức). Qua điều tra, danh tính nạn nhân được xác định là anh L.Q.T. (SN 1997), còn đối tượng hành hung là Nguyễn Chánh Tú.

Tại Công an, bước đầu Tú thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tú khai rằng bản thân đã ghen tuông khi thấy nam thanh niên khác chở bạn gái cũ của mình.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 7/5, anh T. điều khiển xe máy chở theo bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân. Lúc này, Tú điều khiển xe máy bám theo phía sau, sau đó tăng ga vượt lên và chặn ngang đầu xe của anh T..

Ngay khi 2 bên dừng xe, Tú lao vào dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào mặt và cơ thể anh T.. Bị tấn công bất ngờ và dồn dập, anh T. không kịp phản kháng, ngã gục xuống vỉa hè.

Mặc cho nạn nhân đã ngã, đối tượng vẫn tiếp tục hung hãn ra tay. Chỉ đến khi chị N. cùng người dân xung quanh chạy đến can ngăn quyết liệt, Tú mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Sau khi tạm giữ Tú, Công an đã thực nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

