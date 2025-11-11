Thay bạn đi xem khu đất rộng hơn phường Hoàn Kiếm, sẽ được Sun Group đầu tư 15.000 tỷ ở điểm nóng Mê Linh

Một số người dân địa phương cho biết họ đã nắm được thông tin về dự án. Và mới đây chủ đầu tư đã tổ chức buổi đối thoại liên quan đến phương án đền bù, hỗ trợ. Mức giá được đưa ra hiện khoảng 930.000 đồng/m². Tuy nhiên nhiều hộ dân cho biết vẫn đang chờ các bước triển khai cụ thể và thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.