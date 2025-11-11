Thay bạn đi xem khu đất rộng hơn phường Hoàn Kiếm, sẽ được Sun Group đầu tư 15.000 tỷ ở điểm nóng Mê Linh
Văn Đoan |
Sự tham gia của chủ đầu tư lớn cùng việc vào cuộc quyết liệt của chính quyền hứa hẹn về một khu đô thị được xây dựng nhanh, đẳng cấp và có thể dễ dàng kết nối với trung tâm Thủ đô qua đường vành đai 4, cầu Hồng Hà.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/thay-ban-di-xem-khu-dat-rong-hon-phuong-hoan-kiem-se-duoc-sun-group-dau-tu-15000-ty-o-diem-nong-me-linh-205251110170310538.htm