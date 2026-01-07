Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 7/1, tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn và 2 cựu thiếu tướng cùng đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa, VKS nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 9 bị cáo.

Theo đại diện VKS, các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng. Việc Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hành vi sai phạm của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân.

Trong vụ án, mặc dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà đất nhưng các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh với vai trò là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư đã ký, phê duyệt quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, ký quyết định công nhận Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư, và giao đất cho đơn vị này.

Hai bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) đã có hành vi tham mưu và thực hiện các thủ tục bàn giao gần 63 ha đất sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý đất quốc phòng.

Từ tháng 12/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đất từ Bộ Quốc phòng, đồng thời giao cho Công ty Phúc Sơn khi Thủ tướng Chính phủ chưa sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất là không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận đất, mặc dù chưa bảo đảm thủ tục pháp lý, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được cấp phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 688 cá nhân, tổ chức, chiếm đoạt số tiền hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Theo VKS trong vụ án này, các bị cáo là người có chức vụ quyền hạn cao ở địa phương, là người có chức năng tham mưu cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương nhưng không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình gây thiệt hại cho Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý đất quốc phòng.

Các bị cáo biết rõ hoặc buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc để xảy ra dẫn đến việc thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn. Quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án và đề nghị tòa tuyên phạt:

Tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai":

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 22 năm 6 tháng tù tại bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa, buộc chấp hành hình phạt chung 2 bản án 26 năm 6 tháng đến 27 năm tù.

Bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, tổng hợp hình phạt 13 năm 6 tháng tù tại bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa, buộc chấp hành hình phạt chung 2 bản án 17 năm đến 17 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, tổng hợp hình phạt 16 năm 6 tháng tù tại bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa, buộc chấp hành hình phạt chung 2 bản án từ 20 năm đến 20 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, tổng hợp hình phạt 13 năm tù tại bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa, buộc chấp hành hình phạt chung 2 bản án từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm tù.

Bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn từ 10 năm đến 12 năm tù, tổng hợp hình phạt 30 năm tù tại bản án của TAND TP Hà Nội, buộc chấp hành hình phạt chung 2 bản án là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) từ 8 đến 9 năm tù, tổng hợp hình phạt 2 năm tù tại bản án của TAND Tối cao tại Hà Nội, buộc chấp hành hình phạt chung 2 bản án từ 10 năm đến 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu) từ 7 đến 8 năm tù, tổng hợp hình phạt 4 năm 6 tháng tù tại bản án của TAND TP Hà Nội, buộc hình phạt chung 2 bản án từ 11 năm 6 tháng tù đến 12 năm 6 tháng tù.

VKS đề nghị tòa buộc bị cáo Hậu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Ghi nhận bị cáo Hậu tự nguyện bồi thường 60 tỷ đồng; bị cáo Định bồi thường 9 tỷ đồng, Hằng nộp 220 triệu đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Hậu còn phải bồi thường số tiền hơn 6 nghìn 9 trăm 61 tỷ đồng.