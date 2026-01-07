HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khép lại vụ án Hiếu "rồng"

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI |

Sau hơn 2 năm bị truy nã, Dương Văn Hiền là người cuối cùng sa lưới trong vụ án truy sát Hiếu "Rồng".

Ngày 7-1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Hiền (32 tuổi, quê An Giang) 12 năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù, đồng thời bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, tối 14-1-2022, Hiền cùng Trần Việt Đan nhậu trên đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân cũ). Trong lúc nhậu, Đỗ Văn Trúc đi ngang qua. Đan nhờ Hiền và Trúc đi tìm người tên Hiếu “Rồng” để “nói chuyện” do trước đó bị chửi và dọa đánh .

Dương Văn Hiền nhận án 12 năm tù trong vụ án Hiếu Rồng gây chấn động - Ảnh 1.

Dương Văn Hiền được dẫn giải sau phiên toà

Khi phát hiện Hiếu “Rồng” tại hẻm 339 Nguyễn Thị Tú, cả nhóm lao vào đánh. Cha của Hiếu can ngăn cũng bị hành hung. Sau đó, Hiếu chạy lấy dao chém Trúc nhưng tiếp tục bị tấn công, ngã xuống đường và bất tỉnh.

Kết luận giám định xác định Hiếu “Rồng” bị vỡ sọ, tụ máu ngoài màng cứng, dập não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 86%, nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình điều tra, Hiền bỏ trốn và bị truy nã. Đến cuối năm 2024, Hiền bị Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ) bắt trong một vụ án liên quan hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, qua đó Hiền bị xác định tung tích và bàn giao cho Công an TP HCM xử lý.

