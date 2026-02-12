Thắt lòng tin nhắn cuối cùng của tài tử Jung Eun Woo với bạn thân trước khi đột ngột qua đời

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Jung Eun Woo ở tuổi 39 đang khiến showbiz Hàn Quốc chìm trong tang thương. Nam diễn viên Cười Lên Dong Hae mất vào rạng sáng 11/2. Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân tài tử này đột ngột qua đời. Thông tin về sự ra đi của Jung Eun Woo khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả xứ kim chi sốc nặng. Đến ngày 12/2, theo tờ Nate nhà thiết kế Hwang Young Rong đã công khai những tin nhắn cuối cùng của Jung Eun Woo với cô.

Theo tin nhắn Jung Eun Woo gửi đến Hwang Young Rong, nam chính phim Cô Dâu Mặt Trời đã có cuộc sống không thuận lợi, trải qua nhiều biến cố và chuyện buồn trong những năm tháng cuối đời. Anh đã tâm sự với bạn thân về việc bản thân chịu tổn thương, mất niềm tin khi bị người khác dối gạt, đâm sau lưng suốt 4 năm.

Sự ra đi của Jung Eun Woo ở tuổi 39 khiến công chúng toàn châu Á sốc nặng. Ảnh: Nate.

"Thế gian này thật sự có quá nhiều người khoác lác và lừa đảo. Tôi đúng là kẻ ngốc ở đài truyền hình. Tôi bị người khác làm tổn thương, rồi lại tìm sự an ủi từ những người đến gần mình. Tôi không hiểu sao họ lại làm tổn thương như vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ thử tin tưởng, sẽ cố chịu đựng. Những lời động viên như 'cố lên' đều là giả dối. Cuối cùng, sự chịu đựng mới chiến thắng tất cả. Tôi sẽ chịu đựng mọi chuyện bằng chính sức mình. Tôi từng thử dựa vào sức người khác để vượt qua, nhưng lại bị đâm phải trái trước sau suốt 4 năm. Đàn ông thật sự phải dũng cảm đối mặt, chịu đựng và tự mình vượt qua khó khăn", là những dòng tin nhắn tâm sự mà Jung Eun Woo gửi cho bạn thân Hwang Young Rong.

Sự ra đi của Jung Eun Woo khiến nhà thiết kế Hwang Young Rong day dứt. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ sự tiếc thương, ân hận vì bỏ lỡ cuộc gọi của Jung Eun Woo và chưa có đủ sự quan tâm cần thiết đến bạn thân. "Giá như lúc đó, tôi nghe máy cuộc gọi của bạn. Tôi thật sự không biết. Tôi xin lỗi rất rất nhiều… Lẽ ra tôi nên quan tâm bạn nhiều hơn. Tôi rất xin lỗi và thật lòng cảm ơn bạn về những năm tháng đồng hành cùng nhau. Tôi thực sự rất đau lòng. Lời hứa của chúng ta, tôi sẽ thực hiện, Jung Eun Woo tạm biệt bạn", Hwang Young Rong bày tỏ sự hối tiếc và đau buồn.

Từ những dòng tin nhắn Jung Eun Woo gửi đến Hwang Young Rong, truyền thông cho rằng nam diễn viên đã có cuộc sống không thuận lợi, trải qua nhiều biến cố và chuyện buồn gây tổn thương, mất lòng tin trong những năm tháng cuối đời. Ảnh: Nate.

Trên MXH, công chúng cho biết họ thắt lòng khi đọc những dòng tin nhắn tâm sự của Jung Eun Woo với bạn thân. Đến hiện tại, khán giả Hàn Quốc mới biết nam diễn viên này đã gặp nhiều biến cố, tổn thương trong cuộc sống. Lần cuối cùng Jung Eun Woo đóng phim đã từ năm 2021. 5 năm qua, sao nam này sống vô cùng kín đáo nên không mấy ai để tâm đến cuộc sống của anh.

Trước đó, Jung Eun Woo từng chia sẻ hình ảnh vầng trăng máu kèm dòng thông điệp thể hiện tâm trạng tuyệt vọng. Ngoài ra, anh còn đăng lên trang cá nhân hình ảnh về 2 cố nghệ sĩ gồm Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse trước khi qua đời. Đáng chú ý, cả Trương Quốc Vinh lẫn Amy Winehouse đều rời xa nhân thế ở độ tuổi còn trẻ. Theo truyền thông xứ Hàn, bài đăng này cũng cho thấy nam diễn viên nhiều khả năng đã ở trong trạng thái suy sụp cả thể chất và tinh thần trước khi qua đời.

Jung Eun Woo được cho là gặp phải những vấn đề bất ổn về mặt tâm lý trong thời gian gần đây. Ảnh: Newsen.

Jung Eun Woo sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng ở loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh đáng chú ý như Cười Lên Dong Hae, Pháo Hoa, Welcome to Waikiki 2, Cô Bạn Gia Sư 2, Cô Dâu Mặt Trời, Năm Ngón Tay... Bộ phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021) chính là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Nguồn: Nate