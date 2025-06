Thấp thỏm quanh những cái ‘bẫy’ từ các mỏ vật liệu không hoàn thổ ở Hà Tĩnh

Theo lãnh đạo UBND xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), địa phương có 5 mỏ đá song 2 mỏ đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, việc chậm khắc phục môi trường, thu dọn máy móc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xã từng kiến nghị các ngành chức năng yêu cầu các mỏ cần có phương án xử lý và đảm bảo an toàn cho người dân, gia súc trên địa bàn.