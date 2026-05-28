HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thắp hương xong bao lâu thì hạ lễ, thụ lộc?

Thư Hân
|

Không ít người vẫn giữ thói quen thắp hương mỗi ngày, nhưng chuyện hạ lễ hay thụ lộc thế nào cho hợp lý lại là điều không phải ai cũng rõ.

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, chuyện thắp hương, dâng lễ hay thụ lộc không chỉ là một nghi thức quen thuộc mà còn thể hiện sự thành kính với tổ tiên và thần linh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sau khi thắp hương bao lâu thì nên hạ lễ, thụ lộc để vừa hợp lý vừa giữ được nét trang nghiêm trong không gian thờ cúng.

Thắp hương xong bao lâu thì nên hạ lễ?

Thông thường, sau khi hương cháy được khoảng 2/3 hoặc gần hết một tuần hương, gia chủ đã có thể hạ lễ. Nhiều gia đình cũng chọn đợi hương cháy hết hoàn toàn rồi mới hạ để tạo cảm giác trọn vẹn và chỉn chu hơn trong nghi thức thờ cúng. Với các dịp cúng thông thường như mùng 1, ngày rằm hay thắp hương hằng ngày, thời gian chờ thường không quá lâu, khoảng 30-60 phút tùy loại hương. Trong khi đó, ở những dịp quan trọng như lễ Tết, giỗ chạp hoặc cúng khai trương, nhiều gia đình sẽ để lễ lâu hơn trước khi hạ.

Bên cạnh thời gian, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và không khí trang nghiêm trong lúc cúng lễ. Gia chủ nên tránh vừa thắp hương xong đã vội vàng hạ lễ hoặc chia đồ cúng ngay lập tức.

Thắp hương xong bao lâu thì hạ lễ và thụ lộc trong văn hóa Việt? - Ảnh 1.

Có cần đợi hương tàn hết mới được thụ lộc?

Trên thực tế, không có quy định bắt buộc phải chờ hương cháy hết hoàn toàn mới được thụ lộc. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, nên đợi hương cháy gần hết hoặc ít nhất qua một khoảng thời gian nhất định để thể hiện sự tôn kính với bề trên. Sau khi hạ lễ, đồ cúng thường được cả gia đình cùng dùng như một cách “thụ lộc”, mang ý nghĩa nhận phúc lành và sự sum vầy. Đây cũng là lý do nhiều người quan niệm không nên bỏ phí đồ cúng nếu vẫn còn sử dụng được.

Một vài lưu ý khi hạ lễ

  • Nên hạ lễ gọn gàng, nhẹ nhàng và giữ không gian thờ cúng sạch sẽ.
  • Với hoa quả, bánh kẹo hoặc đồ ăn còn dùng được, có thể thụ lộc bình thường để tránh lãng phí.
  • Không nên để đồ cúng quá lâu trên bàn thờ, đặc biệt là thực phẩm tươi, vì dễ ảnh hưởng đến vệ sinh và không gian thờ cúng.
  • Sau khi hương cháy hết, nên kiểm tra chân hương và tàn hương để đảm bảo an toàn.

Dù mỗi gia đình có thể có quan niệm và thói quen khác nhau, điều quan trọng nhất trong việc thờ cúng vẫn là sự thành tâm, chỉn chu và lòng kính trọng dành cho tổ tiên.

Tử vi ngày mới 28/5: 3 con giáp đại cát đại lợi, bế tắc khơi thông, gặt hái thành công về mặt tài chính
Tags

thắp hương

hạ lễ

thụ lộc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại