Cuối năm, nhiều gia đình coi việc thắp hương là nghi thức quan trọng để khép lại một năm cũ, tỏ lòng tri ân tổ tiên và giữ sự ấm cúng cho không gian thờ tự. Tuy nhiên, không ít nhà vẫn vô tình mắc một lỗi, tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của việc thắp hương, khiến nghi lễ dễ rơi vào hình thức.

Lỗi nghiêm trọng nhất: Để bàn thờ lộn xộn, ám mùi và thiếu sinh khí

Sai lầm lớn nhất khi thắp hương cuối năm không nằm ở lời khấn mà nằm ở tình trạng bàn thờ. Không ít gia đình vẫn thắp hương đều đặn nhưng bàn thờ lại bám bụi, chân hương cắm quá dày, bát hương ám khói lâu ngày, đồ thờ sắp xếp chồng chéo, thậm chí để lẫn giấy tờ hoặc vật dụng sinh hoạt. Những chi tiết này tưởng nhỏ nhưng lại làm giảm đi sự trang nghiêm cần có của không gian thờ tự.

Theo quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian, bàn thờ là nơi tụ khí, cần sự sạch sẽ, yên tĩnh và thông thoáng. Khi bàn thờ lộn xộn, ám mùi khói hương hoặc thiếu ánh sáng, khí trường dễ trở nên nặng nề, tù đọng, khiến việc thắp hương mất đi cảm giác tĩnh tại vốn có. Lúc này, nghi thức hương khói dễ rơi vào trạng thái làm cho xong, thiếu sự kết nối về mặt tinh thần.

Việc không lau dọn, tỉa bớt chân hương hay bỏ đi đồ lễ cũ lâu ngày còn khiến không gian thờ tự trở nên u ám, ảnh hưởng đến phong thủy chung của ngôi nhà. Chính sự cẩu thả kéo dài này khiến mỗi lần thắp hương trở nên vội vàng, thiếu sự trân trọng, và đó là lý do vì sao dù hương khói đều đặn, ý nghĩa của nghi lễ vẫn khó được trọn vẹn.

Cuối năm, bàn thờ cần được “thở” lại

Cuối năm là thời điểm phù hợp nhất để bàn thờ được “nghỉ ngơi” và làm mới năng lượng sau cả năm dài hương khói. Bạn không cần thay mới toàn bộ đồ thờ, càng không nên tùy tiện xê dịch bát hương, chỉ cần dành thời gian lau sạch bát hương, tỉa bớt chân hương đã quá đầy, loại bỏ những vật dụng không còn cần thiết đang vô tình chiếm chỗ trên bàn thờ.

Bên cạnh đó, không gian thờ nên được giữ thoáng đãng, đủ ánh sáng, tránh ẩm mốc và ám mùi khói hương tích tụ lâu ngày. Khi bàn thờ sạch sẽ, thông thoáng, mỗi nén hương thắp lên sẽ mang cảm giác nhẹ nhàng, trọn vẹn hơn, không còn sự nặng nề hay đối phó. Đây cũng là cách nhiều gia đình chọn để khép lại năm cũ một cách chỉn chu, tạo sự tĩnh tại trong tâm thế trước khi bước sang năm mới.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo



