Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team

Kể từ khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý (tháng 4/2025) đến nay, cuộc sống và hoạt động của các thành viên team châu Phi vẫn nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Mới đây, thông tin liên quan đến Lindo - thành viên đời đầu của team đã được quan tâm.

Lindo và Quang Linh Vlogs

Trong 1 livestream mới đây, khi có người bình luận hỏi thăm, Quý - thành viên team châu Phi xác nhận Lindo không còn ở team nữa. Quý nói: “Lindo nghỉ rồi các bạn ạ. Lindo không làm với anh em mình nữa”.

Ngoài ra người này không chia sẻ gì thêm về sự việc.

Thông tin này khiến dân tình bất ngờ và bày tỏ sự tiếc nuối vì Lindo vốn là một trong những người đã đồng hành với Quang Linh Vlogs từ đầu. Tuy nhiên một số người cũng không quá ngạc nhiên bởi thời gian vừa qua, chính Lindo đã để lộ nhiều hint rời team.

Từ đầu tháng 5/2025, vợ chồng Lindo đã lập kênh YouTube mới, không đăng trên kênh cũ thuộc “hệ sinh thái” team châu Phi nữa. Cùng thời điểm đó, Lindo bất ngờ chia sẻ về tình hình hiện tại gặp khá nhiều khó khăn, giải thích lý do không đăng video.

Lindo cho biết gặp khó khăn về tài chính và không có điện thoại để ghi hình. Cụ thể, khi xây kênh mới, anh phải đi mượn máy quay và 2 chiếc điện thoại nhưng những thiết bị này đều đang bị hư hỏng. Phải mất một thời gian loay hoay, Lindo mới có thể sản xuất video trở lại. Kênh YouTube mới của Lindo có gần 25k lượt đăng ký.

Ngược lại, các tài khoản MXH của team châu Phi cũng không tương tác, share link clip cho Lindo như nhiều thành viên khác. Hiện tại, kênh YouTube của Lindo do team Quang Linh quản lý có gần 670k lượt đăng ký nhưng đã không đăng video trong 4 tháng nay.

Lindo

Được biết Lindo có tên thật là Manuel Arlindo, sinh năm 1997, người Angola. Anh chàng này đã đồng hành cùng Quang Linh Vlogs và team châu Phi từ những ngày đầu tiên. Khi xuất hiện trong các video, Lindo được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá cũng như tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ.

Khi có được sự nổi tiếng nhất định, anh đã lập kênh YouTube riêng. Từ khi gia nhập team với sự hỗ trợ của team Quang Linh Vlogs, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Chàng trai trẻ là người đầu tiên trong team được Quang Linh giúp đỡ mua đất, xây nhà. Ngày Lindo tổ chức đám cưới, team châu Phi cũng đã hỗ trợ anh rất nhiệt tình.

Năm 2023, Lindo quyết định tự lập nghiệp, theo đuổi ước mơ của riêng mình. Song mối quan hệ của Lindo với các thành viên team châu Phi vẫn khá tốt đẹp, Lindo vẫn đăng video trên kênh YouTube, thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau. Thậm chí anh này còn cùng Quang Linh về Việt Nam.

Hồi 2024, Lindo tiết lộ cùng vợ đã tậu mảnh đất rộng gần 200m2. Lindo nói, sở dĩ anh mua đất là bởi mong sớm có nhà riêng để ổn định cuộc sống, đỡ phải đi thuê nhà, chuyển chỗ ở nhiều lần rất vất vả.

Lindo cũng được xem là thành viên bản địa giàu nhất và nổi tiếng nhất trong nhóm này khi mua được đất, xây nhà, mở quán kinh doanh đồ ăn ở chợ. Vì vậy khi Lindo chia sẻ về tình hình tài chính khó khăn, nhiều người đã rất thắc mắc. Tuy nhiên ở thời điểm đó, team Quang Linh không lên tiếng.