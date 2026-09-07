Thành viên Sun Group đứng sau siêu sân vận động 70.000 chỗ lớn bậc nhất Việt Nam: Từ lỗ sang lãi 431 tỷ, vốn chủ tăng gần 92 lần

Một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sun Group vừa ghi nhận sự thay đổi mạnh về kết quả kinh doanh và quy mô vốn trong nửa đầu năm 2026, giữa lúc đảm nhiệm một trong những dự án hạ tầng – thể thao lớn nhất TP.HCM.

Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2026 với lợi nhuận sau thuế hơn 345 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng chuyển từ âm 14,6 tỷ đồng lên hơn 431 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đạt gần 343 tỷ đồng, thay cho mức âm hơn 20 tỷ đồng ở kỳ trước. Hệ số thanh toán lãi vay cũng cải thiện mạnh, từ 0,41 lần lên 19,33 lần.

Mặt Trời Vũng Tàu được thành lập cuối năm 2020, hoạt động chính trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ lưu trú. Bà Trần Lan Anh hiện là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Từ pháp nhân vốn vài trăm tỷ lên gần 23.000 tỷ đồng

Tại cuối tháng 6/2026, vốn chủ sở hữu của Mặt Trời Vũng Tàu đạt gần 22.913 tỷ đồng, gấp gần 92 lần mức 249,8 tỷ đồng của kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 270 tỷ đồng lên 22.570 tỷ đồng.

Sự gia tăng mạnh về nguồn vốn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà đầu tư Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, dự án có quy mô 186,78 ha và tổng vốn đầu tư theo phê duyệt chủ trương đầu tư khoảng 145.630 tỷ đồng.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, doanh nghiệp thực hiện dự án có diện tích từ 20 ha trở lên phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư. Với Rạch Chiếc, mức tối thiểu tương ứng khoảng 21.844 tỷ đồng.

Mặt Trời Vũng Tàu cho biết vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đạt 22.567 tỷ đồng, cao hơn ngưỡng này.

Trong khi nền vốn tăng mạnh, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đến cuối tháng 6 ở mức hơn 1.451 tỷ đồng, gồm khoảng 330 tỷ đồng vay ngân hàng và 958,25 tỷ đồng dư nợ vay từ phát hành trái phiếu. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ 1,67 lần xuống 0,06 lần.

Cũng trong ngày 30/6/2026, doanh nghiệp hoàn tất phát hành lô trái phiếu MVT12601 trị giá 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, đáo hạn cuối năm 2028, với lãi suất tại thời điểm phát hành là 12%/năm.

Kỳ trả lãi đầu tiên dự kiến vào ngày 30/9/2026. Theo công bố của doanh nghiệp, đến cuối kỳ báo cáo không phát sinh trường hợp chậm thanh toán gốc, lãi.

Sân vận động 70.000 chỗ là tâm điểm

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được UBND TP.HCM và Sun Group tổ chức động thổ vào đầu năm 2026 tại phường Bình Trưng.

Điểm nhấn của toàn tổ hợp là sân vận động trung tâm rộng khoảng 24 ha, sức chứa 70.000 chỗ ngồi và vốn đầu tư dự kiến khoảng 35.000 tỷ đồng. Với sức chứa này, công trình thuộc nhóm sân vận động lớn nhất được triển khai tại Việt Nam.

Theo thiết kế được công bố, sân vận động có mái che đóng – mở tự động, hệ thống cách âm và điều hòa nhiệt độ theo từng khu vực khán đài, phục vụ cả các sự kiện thể thao lẫn chương trình giải trí quy mô lớn.

Quần thể còn có nhà thi đấu – biểu diễn đa năng khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng 5.000-10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt và trung tâm huấn luyện.

Toàn dự án được tính toán có khả năng phục vụ khoảng 131.000 người, trong đó khoảng 25.000 người lưu trú, tương ứng khoảng 10.000 phòng khách sạn.

Theo quyết định lựa chọn nhà đầu tư, thời gian thực hiện dự án khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. TP.HCM và nhà đầu tư, tuy nhiên, đang hướng tới rút ngắn thời gian hoàn thành xuống khoảng 5 năm.