Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa quyết định tiếp nhận, điều động và chỉ định các nhân sự cán bộ chủ chốt tại Đảng bộ các phường An Lạc, Bến Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Chiều 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động và chỉ định ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường An Lạc đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM.

Điều động bà Trần Minh Xuân - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM về Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết hiện nay Thành ủy TPHCM đang tập trung thực hiện việc điều động, bố trí cán bộ khối chính quyền sang khối Đảng, đoàn thể và ngược lại. Việc này nhằm thực hiện theo chủ trương chung của Đảng trong giai đoạn hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qua các vị trí công tác để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.