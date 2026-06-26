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Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía

Tùng Ninh
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Thanh Tuyền cũng nhắc con trai một câu thấm thía.


Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh chồng cô chở vợ và mẹ ruột Thanh Tuyền đi hát cùng một lúc.

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía - Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Cô nói: "Hôm nay là một ngày rất dễ thương. Tôi đang ngồi trên xe để ra quán cơm tấm mới mở của em gái tôi là MC Thu Thảo. MC Thu Thảo mời gia đình tôi tới ăn cơm tấm để mừng khai trương.

Sau đó, chồng tôi sẽ đưa tôi và mẹ chồng Thanh Tuyền ra sân bay để bay đi show. Nhưng hai mẹ con tôi, mỗi người lại bay đi hát ở một nơi nên thành ra chồng tôi phải đưa tới hai sân bay liền.

Mẹ Thanh Tuyền thì bay tới thành phố Portland (thành phố lớn nhất và đông dân nhất thuộc tiểu bang Oregon, nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ), còn tôi thì phải ra sân bay ở Los Angeles mới có chuyến bay đi thành phố Orlando (thành phố trung tâm bang Florida, Mỹ, nổi tiếng toàn cầu là "Thủ đô Công viên Giải trí" của thế giới). Thành phố này khá xa, bay phải 5 tiếng mới tới nơi. Đây là nơi đầu tiên có công viên Disney Land rồi mới lan ra những nơi khác.

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía - Ảnh 2.

Thanh Tuyền và con trai

Trước khi ra sân bay, Ngọc Huyền và mẹ chồng đi ăn cơm tấm và được đích thân MC Thu Thảo chủ quán ra đón. Nữ MC hiện tại chủ yếu kinh doanh nhà hàng cơm tấm ở Mỹ để sinh sống. Cô tỏ ra vô cùng vui mừng khi được đón tiếp đại danh ca như Thanh Tuyền tới nhà hàng mình.

Về phía mình, danh ca Thanh Tuyền tỏ ra vui vẻ và đồng ý cho con dâu quay hình mình vì hôm nay bà đã ăn diện, make up đầy đủ. Dù ở tuổi U80 nhưng nữ danh ca vẫn rất đẹp và khỏe mạnh, trông chỉ như mới ngoài 60 tuổi.

Ông xã Ngọc Huyền thì nói: "Hôm nay là ngày nghỉ lễ, đáng lẽ người ta ở nhà còn tôi đưa một lúc cả mẹ lẫn vợ ra sân bay đi hát. Con dâu sẽ đưa mẹ chồng ra sân bay trước rồi chính con dâu lại ra một sân bay khác sau".

Thanh Tuyền cũng nhắc con trai một câu thấm thía: "Đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con đó".

Danh ca Thanh Tuyền có đời sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng U100 và con trai cùng con dâu Ngọc Huyền. Dù ở xa nhưng bà vẫn thường xuyên bay sang nhà con dâu và con trai chơi.

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Mỹ

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