HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thanh Tuyền: "Nhờ nó mà tôi sống tới ngày hôm nay"

Tùng Ninh
|

"Chỉ khi nào tôi tắt thở thì mới ngừng hát", Thanh Tuyền nói.

Mới đây, danh ca Thanh Tuyền đã biểu diễn tại một show nhạc ở Mỹ. Dù ở tuổi U80, nữ danh ca vẫn khỏe mạnh, giữ được giọng hát nội lực, cao vút, khiến ai cũng phải trầm trồ, thán phục. Bà hát liền một mạch nhiều bài hát nhưng vẫn giữ được hơi dài, khỏe, khiến khán giả bên dưới vỗ tay rào rào.

Thanh Tuyền: "Nhờ nó mà tôi sống tới ngày hôm nay" - Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Bà chia sẻ: "Nhiều người thương tôi, lo rằng không biết tôi có đủ sức hát được không. Quý vị yên tâm đi, tôi sinh ra trong cuộc đời này chỉ để đi hát thôi, nó in sâu vào từng hơi thở của tôi rồi.

Tôi còn thở là còn hát, còn để tiếng hát vang xa. Chỉ khi nào tôi tắt thở thì mới ngừng hát, còn hơi thì vẫn hát cho quý vị nghe".

Hát xong, Thanh Tuyền thốt lên: "Quý vị thấy tôi hát còn sức không? Nói thật với quý vị, tôi vừa mới đáp xuống sân bay từ sáng tới giờ là ra đây luôn để hát. Tôi đi trên máy bay, người ta không cho ăn. Tôi mà ăn vào thì sợ không mặc áo dài được, nên cũng không dám ăn.

Trong người tôi đi hát thường mang theo mấy bịch bột dưỡng sinh làm từ 5 thứ đậu gì đó, nhờ nó mà sống tới ngày hôm nay".

Thanh Tuyền: "Nhờ nó mà tôi sống tới ngày hôm nay" - Ảnh 2.

Thanh Tuyền cũng chia sẻ về quan điểm sống hiện tại của bà: "Tôi phải nói cảm ơn ơn trên. Kiếp người thực sự vô thường lắm, nên tôi tự thấy mình quá viên mãn rồi. Tôi nói thật, tôi sống bây giờ là sống từng giây, từng phút. Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi vì cuộc đời này vô thường quá.

Tôi không biết ngày mai hay lát nữa làm sao, có gì xảy ra. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều niệm Phật và xin trong 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ không làm gì sai hết. Sau đó, tôi ngủ ngon.

Ví dụ, trong cách đối xử với con cái, tôi luôn phải tự hỏi mình làm thế có sai không. Tôi phải suy nghĩ kỹ để lỡ ngay sau đó có tắt thở cũng không mang nặng điều gì trong lòng. Đó là sự thật con người tôi".

Thanh Tuyền được biết tới là nữ danh ca hiếm hoi giữ được giọng hát cao vút, khỏe khoắn ở tuổi U80 và vẫn đắt show, đi show đều đặn. Bà cũng giữ được hạnh phúc gia đình viên mãn bên chồng và các con thành đạt.

Vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng điều sốc nặng ai cũng sợ
Tags

Mỹ

sao Việt

Bolero

Thanh Tuyền

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại