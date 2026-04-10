Thanh tra đột xuất Vàng bạc Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ vi phạm sang Cục thuế

Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Công ty Huy Thành - thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, về cơ bản, trong thời kỳ thanh tra Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, Công ty đã xuất trình hóa đơn mua vàng của các tổ chức/doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng và thực hiện lưu giữ hồ sơ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Công ty đã tuân thủ quy định về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định khi mua, bán vàng. Cơ quan quản lý cũng chưa phát hiện Công ty có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Dù vậy, quá trình kiểm tra cho thấy doanh nghiệp vẫn tồn tại một số thiếu sót, đặc biệt trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất.

Bên cạnh đó, số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của công ty chưa bảo đảm độ chính xác. Doanh nghiệp cũng chậm thực hiện một số nghĩa vụ trong công tác phòng, chống rửa tiền, như gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn, ban hành và gửi quy định nội bộ, cũng như thông báo bằng văn bản về việc thay đổi đầu mối phụ trách tới Cục Phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I xác định Công ty Huy Thành có hành vi kê khai chưa đúng, dẫn tới thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Công ty đối với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; Số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính.

Cơ quan này đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/01/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội.

Công ty Vàng Bạc Đá quý Huy Thành được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng (trong đó, ông Đỗ Văn Hy sở hữu 99,4% vốn; ông Nguyễn Hải Hưng chiếm 0,6%). Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, Ba Đình, TP Hà Nội.

Hiện doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất, 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Ngoài ra, chủ thương hiệu Huy Thanh Jewelry còn có 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung; 12 điểm kinh doanh tại miền Nam…