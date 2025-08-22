Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhuần Lương.

Theo quyết định, bà Trịnh Như Hoa, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV).

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính – ngân hàng (Cục VI), giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Phạm Hùng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I).

Ông Trần Đình Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), giữ chức Phó Chánh Văn phòng, đồng thời giao quyền Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, ghi nhận đóng góp của họ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đây là bước kiện toàn tổ chức quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông đề nghị các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để lãnh đạo mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục I Phạm Hùng bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cam kết nỗ lực, trách nhiệm, cùng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt trọng trách được giao.