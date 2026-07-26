Thanh Thúy bất ngờ nhắc chuyện ly thân sau gần 20 năm chung sống với Đức Thịnh

Đức Thịnh đang tập trung cho vai trò đạo diễn, nhà sản xuất còn Thanh Thúy chủ yếu quán xuyến tổ ấm.

Thanh Thúy và Đức Thịnh là một trong những căp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng và gắn bó lâu năm nhất của showbiz Việt. Cả hai đã bên nhau được gần 20 năm. Giữa lúc cuộc sống hôn nhân luôn được nhiều khán giả ngưỡng mộ, diễn viên Thanh Thúy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nhắc đến chuyện ly thân, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thanh Thúy chia sẻ: "Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly thân chưa?". Mở đầu bằng câu hỏi khiến nhiều người giật mình, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ về những giai đoạn khó khăn trong hôn nhân. Theo Thanh Thúy, bất kỳ ai khi bước vào cuộc sống vợ chồng cũng từng trải qua những lúc mệt mỏi, những cuộc cãi vã tưởng chừng không thể vượt qua. Tuy nhiên, sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất vẫn là có một người để cùng ngắm biển, cùng cười và cùng già đi.

Bà xã Đức Thịnh cũng nhắn nhủ: "Có lẽ ai bước vào hôn nhân cũng từng có những lúc mệt mỏi, từng có những cuộc cãi vã tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất vẫn là có một người để cùng ngắm biển, cùng cười và cùng già đi. Người bạn đời tốt không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn nắm tay mình, chấp nhận mình ngay cả khi mình không hoàn hảo".

Thanh Thuý bất ngờ chia sẻ quan điểm về việc ly thân trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cả hai đã bên nhau gần 20 năm, là một trong những cặp đôi được yêu mến trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Thanh Thúy và Đức Thịnh kết hôn vào năm 2008 sau thời gian tìm hiểu. Trải qua hơn 16 năm đồng hành, cả hai vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Vợ chồng nghệ sĩ hiện có hai con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, ấm áp bên gia đình.

Những năm gần đây, Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu Đức Thịnh tập trung cho vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, thì Thanh Thúy chủ yếu quán xuyến tổ ấm và âm thầm hỗ trợ chồng ở hậu trường, đặc biệt trong các dự án điện ảnh. Chính sự thấu hiểu và phân chia vai trò rõ ràng được nhiều khán giả nhận xét là bí quyết giúp cặp đôi giữ gìn hạnh phúc sau nhiều năm chung sống.

Thanh Thúy và Đức Thịnh nên duyên vợ chồng từ năm 2008. Ảnh: FBNV

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2026, Đức Thịnh chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua hết tất cả trạng thái trong tình cảm, hôn nhân và hiện tại đang ở giai đoạn mới, có cho mình những bài học và kinh nghiệm. Tôi cũng có lỗi lầm, và Thuý cũng có lỗi lầm, nhưng cả hai chúng tôi luôn cùng nhau nhìn nhận mọi thứ, chứ không đùn đẩy trách móc.

Trong một sự việc giữa 2 người, không thể nào chỉ có 1 người có lỗi, và chúng tôi đang ở giai đoạn thấu hiểu được mọi thứ. Tôi nghĩ tình thương dành cho nhau sẽ giúp cuộc sống hôn nhân bền vững hơn. Trong cuộc sống không ai không mắc lỗi, khi có chuyện bùng lên, đó là cơ hội để mỗi người hiểu nhau hơn".

Sau thời gian chung sống, cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc bên 2 con là Cà Phê và Cu Tết. Ảnh: FBNV