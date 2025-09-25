Thánh thần ơi phim Trung Quốc này đúng là bổ mắt thật sự: Nữ chính đẹp điên mất thôi, chiếu luôn giùm đi xin đấy

Hot nhất màn ảnh Trung Quốc sáng ngày 25/9 là việc bộ phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (hay Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn) đã tung trailer đầu tiên. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề khiến mạng xã hội bùng nổ.

Trương Lăng Hách cực kỳ đẹp trai trong vai Mộ Dung Thanh Dịch.

Vương Sở Nhiên cũng khiến dân tình phải hú hét vì visual quá hoàn hảo.

Sau khi xem xong trailer, điều đầu tiên mà khán giả thấy được chính là vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng của cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, nhưng người được coi là sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong dàn diễn viên trẻ hiện tại. Tiếp đó, bộ phim mang tới cảm giác "ngược tâm" đến tận cùng và cực kỳ đậm mùi drama, hứa hẹn sẽ lấy nước mắt của khán giả khi lên sóng.

Bối cảnh phim cho thấy được sự đầu tư.

Ngoài ra, yếu tố trang phục, bối cảnh hay góc quay đều cho thấy sự đầu tư. Chính vì vậy, sự mong chờ đối với Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đang là rất lớn. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý từ netizen:

- Hóng ghê, 2 top visual của lứa 95. - Trời ơi bộ đỏ của Vương Sở Nhiên đẹp chấn động. - Phim này không chỉ nam nữ chính mà đến các couple phụ cũng đẹp. Đúng là bữa tiệc nhan sắc luôn. Nhất định phải xem. - Eo ôi chiếu luôn đi được không, trailer làm tui đứng ngồi không yên. - Hóng quá, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đẹp chấn động thật. - Thôi được rồi, có ngược tâm mình cũng cố xem vì 2 chiếc nhan sắc này. - Trời đất coi đã quá bà thơ ơi.

Cho những ai chưa biết, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau của tác giả nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tồn. Bộ phim là mối tình yêu hận triền miên giữa Mộ Dung Thanh Dịch - con trai của Mộ Dung Bái Lâm trong Không Kịp Nói Yêu Em và cô nàng Nhậm Tố Tố.

Nhậm Tố Tố và Mộ Dung Thanh Dịch từng yêu nhau đầy ngọt ngào.

Cô bị bắn ngay trước mặt anh.

Sau quãng thời gian giả chết, Nhậm Tố Tố trở lại với một thân phận hoàn toàn mới.

Cả hai lại tiếp tục mối nhân duyên yêu hận triền miên.

Cả hai vốn có những phút giây yêu đương đầy mật ngọt, nhưng rồi những biến cố xảy ra khiến họ phải chia xa. Nhậm Tố Tố giả chết khiến Mộ Dung Thanh Dịch sống trong đau khổ. Nhưng rồi một ngày nọ, cô trở lại với thân phận là vị hôn thế của anh trai nam chính. Giữa một thời kỳ đầy loạn lạc, liệu rằng sau tất cả Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố có thể tìm lại tình yêu, hay sẽ đánh mất nhau vĩnh viễn?



