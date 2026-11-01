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Thành phố trẻ nhất Việt Nam được các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, T&T… đổ bộ, sẽ có thêm dự án 1,1 tỷ USD

Thanh Phong
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Khu đô thị mới Vân Trung có diện tích khoảng 102,1 ha tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, vừa được phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Thời điểm đóng thầu dự kiến vào ngày 27/12.

Thành phố trẻ nhất Việt Nam được các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, T&T… đổ bộ, sẽ có thêm dự án 1,1 tỷ USD - Ảnh 1.

TP Bắc Ninh đang tìm nhà đầu tư khu đô thị mới Vân Trung. Dự án Khu đô thị mới Vân Trung nằm tại phường Nếnh, có quy mô sử dụng đất khoảng 102,1 ha, vốn đầu tư hơn 28.300 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị TP. Bắc Ninh số 1 là đơn vị vừa phát hành hồ sơ mời thầu dự án. Theo kế hoạch, thời điểm đóng thầu là 9 giờ 30 phút ngày 27/12.

Một trong những nội dung đáng chú ý là tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước tối thiểu, ký hiệu là m, được quy định ở mức 1,84%. Đây là tỷ lệ được đưa vào hồ sơ mời thầu để làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí của dự án.

Với diện tích khoảng 102,1 ha, Khu đô thị mới Vân Trung là dự án có quy mô đất đáng kể tại phường Nếnh. Tuy nhiên, để chuyển từ giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư sang triển khai trên thực địa, dự án còn phải trải qua các bước liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất.

Theo tiến độ dự kiến, thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư là 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận. Sau khi được giao đất hoặc cho thuê đất, nhà đầu tư có 60 tháng để thực hiện dự án.

Thời gian thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư, các thủ tục liên quan và việc tổ chức thực hiện theo quy định.

Việc phát hành hồ sơ mời thầu đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình lựa chọn đơn vị thực hiện Khu đô thị mới Vân Trung.

Liên quan đến việc quy hoạch, triển khai các khu đô thị, trước đó, UBND TP Bắc Ninh cũng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu, xác định khu vực này là một đô thị mới gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo quy hoạch, khu đô thị có diện tích khoảng 223,3 ha, quy mô dân số khoảng 36.955 người, trong đó dân số phát triển mới dự kiến khoảng 35.364 người.

Thời gian qua, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

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