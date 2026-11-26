Kết quả này là nỗ lực của toàn thành phố!

Bắc Ninh là thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất của Việt Nam. Mới đây, cổng thông tin điện tử Bắc Ninh đã công bố số liệu về tình hình xuất khẩu của thành phố trong 11 tháng năm 2026.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương, trong 11 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước đạt khoảng 115,54 tỷ USD, tăng 34,19% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt kế hoạch cả năm đã đề ra (110 tỷ USD).

Tính riêng trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,87 tỷ USD. Với đà tăng trưởng hiện tại, ước thực hiện cả năm 2026 dự kiến đạt 129,97 tỷ USD, vượt mức kế hoạch 18,15%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Về cơ cấu mặt hàng, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị xuất khẩu khoảng 72,67 tỷ USD chiếm gần 63% tổng giá trị xuất khẩu. Con số này cao gấp đôi kim ngạch của nhóm đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ước đạt 35,78 tỷ USD. Hàng dệt may, da giày đạt khoảng 1,46 tỷ USD. Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục thể hiện vai trò nổi bật của nhóm hàng điện tử, công nghệ cao trong hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế.

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường có giá trị lớn nhất với khoảng 28,34 tỷ USD; tiếp theo là Hoa Kỳ đạt 25,91 tỷ USD và Trung Quốc đạt 15,12 tỷ USD. Đây đều là những thị trường trọng điểm đối với các mặt hàng công nghiệp chủ lực của địa phương. Tổng giá trị hàng hóa Bắc Ninh xuất sang ba thị trường này đạt 69,37 tỷ USD, tương đương khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu của địa phương.

Có được kết quả tích cực này là nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh đó, nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh được bảo đảm thông suốt cùng các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, hướng dẫn thực hiện quy định xuất xứ hàng hóa (C/O), tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và triển khai thương mại điện tử xuyên biên giới đã tạo động lực quan trọng giúp doanh nghiệp giữ nhịp sản xuất và mở rộng đầu ra.

Sở Công Thương ước tính Bắc Ninh có thể xuất khẩu 129,97 tỷ USD hàng hóa trong năm 2026, vượt kế hoạch 18,15%. Để đạt mức dự kiến, kim ngạch tháng 12 cần đạt khoảng 14,43 tỷ USD, cao hơn 560 triệu USD so với ước thực hiện tháng 11.

Để duy trì kết quả này và hoàn thành các mục tiêu năm 2026, thời gian tới, ngành Công Thương tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như biến động chính sách thương mại, thuế quan tại các thị trường lớn (đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc) để kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các FTA và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.