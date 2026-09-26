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Thành phố trẻ nhất Việt Nam chấn chỉnh hoạt động môi giới tại siêu dự án 1,5 tỷ USD

Thanh Phong
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Sở Xây dựng đề nghị liên danh chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu, tư vấn, môi giới, tiếp nhận đăng ký và các giao dịch liên quan đến sản phẩm bất động sản tại dự án.

Thành phố trẻ nhất Việt Nam chấn chỉnh hoạt động môi giới tại siêu dự án 1,5 tỷ USD - Ảnh 1.

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có Văn bản số 8853 đề nghị liên danh chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu, tư vấn, môi giới và các giao dịch liên quan đến sản phẩm bất động sản tại dự án, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội thời gian gần đây, xuất hiện một số tài khoản, trang thông tin quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) với các nội dung như “mở bán quỹ căn sớm”, “nhận bảng hàng sớm”, “quỹ ưu đãi”, giới thiệu các sản phẩm biệt thự, shophouse, liền kề, căn hộ… Các thông tin trên có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về tình trạng pháp lý và điều kiện đưa bất động sản tại dự án vào kinh doanh.

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án tuân thủ quy định pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị liên danh chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu, tư vấn, môi giới, tiếp nhận đăng ký và các giao dịch liên quan đến sản phẩm bất động sản tại dự án. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác, phân phối, môi giới với chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Cùng với đó, kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân đang sử dụng tên, hình ảnh, thông tin của dự án để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Trường hợp không được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không có quan hệ hợp tác, cần kịp thời công khai thông tin để khách hàng biết, phòng ngừa rủi ro. Đối với các đơn vị có quan hệ hợp tác với chủ đầu tư, yêu cầu chấn chỉnh, gỡ bỏ hoặc điều chỉnh ngay các nội dung không chính xác, có khả năng gây hiểu nhầm về việc mở bán và điều kiện kinh doanh bất động sản.

Việc chấn chỉnh nhằm tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, giới thiệu và kinh doanh bất động sản, bảo đảm thông tin cung cấp đến khách hàng chính xác, minh bạch; đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu nại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giao dịch bất động sản.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (khu 1) có diện tích 269ha, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng.

Khu đất thực hiện dự án có ranh giới: phía Bắc và phía Tây giáp sông Cầu và đất nông nghiệp; phía Đông Nam và phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

Theo quy hoạch, đây là khu đô thị mới với quy mô dân số khoảng 33.000 người. Cơ cấu sử dụng đất dành khoảng 50 ha phát triển nhà ở và 2,9 ha đất hỗn hợp.

Dự án được chia thành 3 phân khu.

Khu A1: gồm 1.556 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ xây dựng không quá 95%) và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng (mật độ không quá 35%).

Khu A2: gồm 2.217 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ không quá 94%), 352 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng (mật độ không quá 78%) và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng (mật độ 43%).

Khu A3: gồm 97 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng (mật độ không quá 84%) và 2 lô đất hỗn hợp phát triển công trình dịch vụ cao tối đa 30 tầng (mật độ 43%).

Như vậy, riêng sản phẩm thấp tầng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 4.222 căn liền kề và biệt thự. Ngoài nhà ở, khu đô thị còn bố trí hệ thống thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các công trình công cộng phục vụ cư dân.

Ngoài chức năng ở, các khu A1 và A2 sẽ được bổ sung hệ thống công trình thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, y tế và giáo dục.

Tags

thành phố bắc ninh

Sở Xây dựng Bắc Ninh

dự án

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