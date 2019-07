Thành phố Thanh Hóa có Trưởng Công an mới thay thế ông Nguyễn Chí Phương

Chiều 23/7, tại Công an TP. Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Anh - Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Lê Ngọc Anh đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững đoàn kết trong nội bộ, cùng với toàn lực lượng Công an TP. Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Thượng tá Lê Ngọc Anh được nổ nhiệm chức Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, chiều 25/1, Công an tỉnh Thanh Hoá đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hoá; đồng thời, công bố Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cán bộ này.

Theo Cơ quan Điều tra - VKSND tối cao, ông Phương bị Đỗ Đức Hiếu (cấp dưới) tố cáo nhận 260 triệu đồng để "chạy án" cho Hiếu. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, ông Phương là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Thanh Hóa, là người trực tiếp chỉ đạo và tiến hành tố tụng đối với vụ việc Đỗ Đức Hiếu phạm tội trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, ông Phương đã nhận của Đỗ Đức Hiếu số tiền 260 triệu đồng và hứa giúp không xử lý hình sự.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự, ngày 25/1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Chí Phương. Cùng ngày, Vụ 6 (VKSND tối cao) đã phê chuẩn các Quyết định nêu trên.

Ngày 26/1, cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương nhưng không may ông này phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ.