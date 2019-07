Cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa đột quỵ trước khi bị bắt tạm giam

Ngày 4/7, Cơ quan Điều tra - VKSND tối cao cho biết, vừa qua một số thông tin phản ánh cựu Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), đã bị tước quân tịch, tước danh hiệu Công an nhân dân nhưng đến nay chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là chưa chính xác.

Theo Cơ quan Điều tra - VKSND tối cao, ông Phương bị Đỗ Đức Hiếu (cấp dưới) tố cáo nhận 260 triệu đồng để "chạy án" cho Hiếu. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, ông Phương là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Thanh Hóa, là người trực tiếp chỉ đạo và tiến hành tố tụng đối với vụ việc Đỗ Đức Hiếu phạm tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, ông Phương đã nhận của Đỗ Đức Hiếu số tiền 260 triệu đồng và hứa giúp không xử lý hình sự.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự, ngày 25/1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Chí Phương. Cùng ngày, Vụ 6 (VKSND tối cao) đã phê chuẩn các Quyết định nêu trên.



Ngày 26/1, cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương nhưng không may ông này phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ.

"Vào lúc 4h sáng ngày 26/1, bị can nhập viện cấp cứu do đột quỵ tại Bệnh viện Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa.

Do đó, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao chưa thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Chí Phương", cơ quan tố tụng thông tin và cho biết, bác sỹ trực tiếp điều trị cho ông Phương nhận định, ông bị bệnh khá nặng.

Liên quan đến bị can Nguyễn Chí Phương, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao còn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", chuyển vụ án tới Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó, chiều 25/1, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hoá.