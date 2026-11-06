Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân

Khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng có tổng vốn đầu tư dự kiến 9.049 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã công bố thông tin tìm nhà đầu tư quan tâm tới dự án Khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng.

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 9.049,6 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự kiến thực hiện khoảng 97,49 ha, quy mô dân số khoảng 15.549 người.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị sinh thái với các chức năng nhà ở, công viên cây xanh, trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và khách sạn. Dự án được định hướng khai thác cảnh quan, không gian mặt nước tự nhiên, hạn chế can thiệp vào địa hình khu vực.

Về cơ cấu sản phẩm, khu đô thị dự kiến có các loại hình nhà ở thấp tầng gồm biệt thự, nhà liền kề và nhà ở xã hội dạng chung cư.

Bên cạnh các công trình nhà ở, dự án còn bố trí hệ thống công trình công cộng và hạ tầng xã hội như cơ sở y tế, nhà văn hóa, trường học các cấp, công viên, cây xanh và siêu thị.

Đáng chú ý, nhóm công trình dịch vụ được quy hoạch tại 3 ô đất với tổng diện tích khoảng 3,42 ha, chiều cao tối đa 25 tầng. Các công trình dự kiến gồm khách sạn, văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại, tổ hợp vui chơi giải trí và siêu thị.

Dự án cũng dành khoảng 1,08 ha đất xây dựng công trình cơ quan, trụ sở cao 2 tầng và 0,54 ha để đầu tư hạ tầng khu tái định cư.

Theo thông tin công bố, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được UBND TP Hải Phòng quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác dự kiến là 6 năm kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất.

Về hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ phải xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, cấp điện, cấp thoát nước và các trạm xử lý nước thải cục bộ bố trí ngầm.

Ngoài mục tiêu phát triển quỹ nhà ở và các công trình dịch vụ, dự án được kỳ vọng góp phần hình thành trục không gian kết nối, khai thác lợi thế phát triển hướng Đông Nam ra biển của Hải Phòng, đồng thời bổ sung hệ thống hạ tầng đô thị và dịch vụ cho khu vực.

Thời gian qua, Hải Phòng trở thành điểm đến của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trong và ngoài nước. Những cái tên như Vingroup, Sun Group, Geleximco, BRG, Masterise Homes, Hoàng Huy, Văn Phú Invest, DOJILand, Nam Long, MIK Group, Gamuda Land và các nhà đầu tư nước ngoài như Frasers Property, N.H.O đã hiện diện tại thị trường này với nhiều dự án khu đô thị, nhà ở và tổ hợp thương mại, dịch vụ.

Trong đó, Vingroup phát triển các dự án quy mô lớn như Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Vinhomes Dương Kinh; Geleximco đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng quy mô khoảng 480 ha tại Đồ Sơn; BRG phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng Ruby Coastal City hơn 350 ha. Hoàng Huy có các dự án Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River; Văn Phú Invest triển khai khu đô thị Vlasta Thủy Nguyên; DOJILand phát triển các dự án Diamond Crown Hải Phòng và Golden Crown Hải Phòng. Trong khi đó, Masterise Homes cũng tham gia phát triển bất động sản tại khu vực Thủy Nguyên, còn Hạ tầng GELEX đã khởi công khu nhà ở thấp tầng ANmaison rộng 13,62 ha tại phường Ngô Quyền vào tháng 12/2025.

Sự hiện diện của nhiều nhà phát triển lớn đang khiến thị trường bất động sản Hải Phòng mở rộng cả về quy mô lẫn phân khúc, từ khu đô thị thấp tầng, căn hộ cao tầng đến bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ.