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Người dân Hưng Yên đón tin vui: Chính thức chốt xây dựng 2 tuyến đường gần 27.600 tỷ đồng, có tuyến dài gần 30 km, đi qua 8 xã, phường nối ra đường ven biển

Ngọc Lan
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HĐND tỉnh Hưng Yên đã thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến 27.601 tỷ đồng.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 27.600 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và trục phát triển Bắc - Nam, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển.

Theo thông tin được công bố, 2 dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 27.601 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án thứ nhất là tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, có chiều dài khoảng 11,5 km và tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.800 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua các xã Tiên Hoa, Tống Trân, Ngự Thiên, Tiên La, Hưng Hà, Diên Hà và Thần Khê. Điểm đầu nằm tại khoảng Km23+700, thuộc địa phận xã Tiên Hoa; điểm cuối tại khoảng Km35+200, kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn xã Diên Hà.

Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, phạm vi đường song hành hai bên cầu Hưng Thái qua sông Luộc được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án thứ hai là trục phát triển Bắc - Nam, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển, có chiều dài khoảng 29,58 km và tổng mức đầu tư dự kiến 21.801 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua các xã Nam Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Đông Quan, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh, Thái Ninh và Đông Thái Ninh. Điểm đầu tại nút giao tuyến đường từ thành phố Thái Bình cũ đi huyện Hưng Hà cũ, thuộc xã Nam Tiên Hưng; điểm cuối tại nút giao đường bộ ven biển, thuộc xã Đông Thái Ninh.

Hoàn thiện kết nối từ cao tốc đến hành lang ven biển

Hai dự án đảm nhiệm 2 hướng kết nối khác nhau trong mạng lưới giao thông của Hưng Yên. Tuyến thứ nhất tăng cường liên kết giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, trong khi trục Bắc - Nam mở thêm kết nối từ khu vực phía Nam tỉnh ra đường bộ ven biển.

Việc hình thành các tuyến đường này được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông giữa các khu vực sản xuất, đô thị và các đầu mối giao thông liên vùng. Đối với hoạt động công nghiệp và logistics, kết nối thuận lợi hơn với hệ thống cao tốc và hành lang ven biển có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, liên kết chuỗi cung ứng và tiếp cận các thị trường lớn trong khu vực phía Bắc.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh được yêu cầu hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, xác định tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án, đồng thời xây dựng phương án cân đối, bố trí vốn.

Tỉnh cũng cần tiếp tục rà soát phương án tuyến, quy mô, nút giao và các điểm kết nối để bảo đảm đồng bộ với mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được phối hợp thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được yêu cầu kiểm soát tổng mức đầu tư, chất lượng và tiến độ công trình, chủ động xử lý những khó khăn trong quá trình triển khai, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Một phường ở Việt Nam sắp đón 16.000 tỷ đồng đầu tư, làm 15 tuyến đường 1.600 tỷ: Có cầu đi bộ sử dụng 3.400 tấn thép, vốn gần 1.000 tỷ đồng
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Hưng Yên

HĐND tỉnh Hưng Yên

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