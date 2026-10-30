Một phường ở Việt Nam sắp đón 16.000 tỷ đồng đầu tư, làm 15 tuyến đường 1.600 tỷ: Có cầu đi bộ sử dụng 3.400 tấn thép, vốn gần 1.000 tỷ đồng

Một phường rộng hơn 15 km² đang thu hút hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn,

Chiều 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh về tình hình triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy thông tin, thời gian tới, TP.HCM sẽ đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc địa bàn phường An Khánh.

Đồng thời, thành phố sẽ bố trí đủ nguồn vốn để triển khai 15 tuyến đường trên địa bàn phường, với tổng vốn khoảng 1.600 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư cho phường An Khánh, hướng đến mục tiêu đưa địa phương trở thành hình mẫu phát triển của TP.HCM trong tương lai.

Theo đó, phường cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, bảo đảm kết nối hiệu quả với các khu vực lân cận.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý địa phương phải bảo đảm nguồn cung cấp điện cho các công trình, dự án lớn đang triển khai. Những vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời để tháo gỡ, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Phường An Khánh được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú thuộc TP Thủ Đức cũ.

Sau sắp xếp, phường có diện tích khoảng 15,33 km², quy mô dân số gần 77.000 người theo số liệu phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là địa bàn bao gồm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu Thảo Điền cùng nhiều công trình hạ tầng quan trọng của TP.HCM.

Đáng chú ý, Thủ Thiêm cũng là nơi triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm TP.HCM.

Theo chủ trương đầu tư được HĐND TP.HCM thông qua tháng 4/2026, dự án Trung tâm hành chính và quảng trường có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.591 tỷ đồng, quy mô khoảng 46,72 ha.

Công trường Trung tâm hành chính và quảng trường

Công trình được khởi công ngày 29/4/2026, hướng tới hình thành trung tâm làm việc tập trung của các cơ quan hành chính thành phố, đồng thời phát triển không gian quảng trường, văn hóa và cảnh quan đô thị.

Một công trình nổi bật khác tại địa bàn là cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối khu vực bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu dài khoảng 720 m, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình có nhịp chính dài 187 m, sử dụng vòm thép nặng khoảng 1.400 tấn. Tính cả hệ khung đỡ phục vụ thi công, tổ hợp kết cấu thép có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn. Ngày 21/10, công trình đã hợp long nhịp chính.

Ngoài các công trình công cộng, Thủ Thiêm còn được định hướng phát triển thành khu vực trọng điểm của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, cùng nhiều dự án thương mại, dịch vụ và bất động sản quy mô lớn.