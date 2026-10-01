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Thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ làm nút giao được thiết kế 4 tầng hiện đại cùng một tuyến đường rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay

Văn Đoan
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Dự án có tổng vốn khoảng 12.440 tỷ đồng, gồm nút giao Gò Công 4 tầng và tuyến đường dài 5,9km, quy hoạch rộng tới 120m, kết nối Xa lộ Hà Nội với Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và tuyến đường nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư khoảng 12.440 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn 3 phường gồm Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.

Tuyến đường nối có điểm đầu tại nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội và điểm cuối tại nút giao Gò Công, khu vực giao giữa Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển. Tuyến dài khoảng 5,9 km, gồm hai đường song hành hai bên với tổng cộng 6 làn xe, mỗi bên 3 làn.

Theo phương án được HĐND TP.HCM duyệt, tuyến có quy mô quy hoạch rộng 107-120 m, gần gấp 3 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất rộng 45 m, phần đất ở giữa được dự trữ để mở rộng trong tương lai.

Nút giao Gò Công được thiết kế dạng ngã tư khác mức 4 tầng, kết hợp đảo tròn, gồm các nhánh N1, N2, N3 và N4, mỗi nhánh có 2 làn xe. Dự án đồng thời đầu tư một cầu cạn 4 làn xe trên Vành đai 3 để hoàn chỉnh theo quy hoạch.

- Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 TPHCM.

Ngoài ra, công trình xây dựng các cầu vượt tại nút giao với đường Lê Văn Việt và đường D1, cầu vượt rạch Gò Công và cầu vượt rạch Trau Trảu. Cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Việt và đường D1 gồm mỗi vị trí 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe.

Cầu vượt rạch Gò Công gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe. Cầu vượt rạch Trau Trảu gồm 4 đơn nguyên, trong đó 2 đơn nguyên 3 làn và 2 đơn nguyên 4 làn xe. Các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến cũng được đầu tư đồng bộ.

Hầm chui trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước, kết nối với cầu Long Hưng (Đồng Nai 2), sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2029. Ngày 6/8, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.111 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, đến quý IV/2026, các đơn vị phải hoàn tất việc lập, thẩm định và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời chi trả tiền bồi thường và bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện. Trong quý I/2027, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất chi trả, bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đối với các trường hợp còn lại, phấn đấu thu hồi khoảng 70% diện tích đất.

Toàn bộ công tác thu hồi đất, kể cả các trường hợp phải áp dụng biện pháp hành chính theo quy định, được yêu cầu hoàn thành để tạo quỹ đất sạch, phục vụ thi công phần xây lắp trong quý II/2027. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo kết nối trực tiếp giữa Vành đai 3 và Vành đai 2, tăng khả năng khai thác mạng lưới giao thông khu Đông, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

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Tags

nút giao gò công

vành đai 3

xa lộ Hà Nội

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