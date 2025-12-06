Thành phố giàu bậc nhất Việt Nam sắp bán 3.000 căn nhà ở xã hội với mức giá rẻ bất ngờ

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú (tên thương mại K-Home New City) do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim) làm chủ đầu tư.

Dự án tại phường Bình Dương (trước đây là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), có quy mô 26,7ha. Theo quy hoạch, dự án gồm các công trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các công trình giáo dục, thương mại - dịch vụ khác.

Riêng nhà ở xã hội, dự án có 3.030 căn (1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư), được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, diện tích nhà liền kề từ 117-139 m2/căn, diện tích căn hộ chung cư từ 31-70 m2/căn.

Về tiến độ xây dựng, từ nay đến cuối năm 2027, Nam Kim dự kiến sẽ hoàn tất xây dựng gần 900 căn nhà ở xã hội liền kề của hai dự án thành phần 1 và 2. Hai dự án thành phần còn lại, trong đó có gần 1.700 căn hộ nhà ở xã hội chung cư, dự kiến được khởi công vào năm 2027.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán tạm tính bình quân đối với nhà ở xã hội liền kề là 16,7 triệu đồng/m2, còn căn hộ chung cư là 26,4 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng.

Theo bảng giá trên, các căn nhà liền kề diện tích từ 117-139 m2 có giá từ 1,9-2,3 tỷ đồng, còn căn hộ chung cư từ 31-70 m2 giá từ 800 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn có khoảng 300 căn nhà thương mại dành cho chuyên gia.

Thời điểm mở bán dự kiến vào ngày 28/12 tới. Công ty Nam Kim là thành viên của Kim Oanh Group. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú được doanh nghiệp này quảng bá với tên thương mại K-Home New City. Ngoài phần lớn nhà ở xã hội, dự án chỉ có 300 căn nhà ở thương mại dành cho chuyên gia.



