Thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam phát thông báo khẩn: CẤM TUYỆT ĐỐI du khách lưu trú tại 1 khách sạn

Phương Anh |

Sở Du lịch Huế vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu ngừng đưa khách đến một khách sạn trung tâm và thực hiện di dời toàn bộ du khách đang lưu trú tại đây.

Sở Du lịch TP Huế vừa ban hành văn bản số 846/SDL-QLDL, phát đi thông báo khẩn gửi tới các doanh nghiệp lữ hành, du lịch trên toàn quốc về việc chấm dứt đưa khách đến lưu trú tại Khách sạn Romance Huế (có địa chỉ ở 14-16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP Huế).

Theo nội dung văn bản, ngày 15/4/2026, Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế đã ban hành Thông báo số 411/THADS-NV về việc chuyển thời gian cưỡng chế, trong đó nêu rõ sẽ thực hiện cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tại địa chỉ nêu trên vào ngày 21/4/2026.

Khách sạn Romance (Ảnh internet)

Trên cơ sở đó, từ ngày 20/4/2026, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các đối tượng liên quan tại khu vực khách sạn, bao gồm cả những khách đang lưu trú còn lại.

Sở Du lịch TP Huế khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt việc tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại Khách sạn Romance Huế. Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương di chuyển toàn bộ khách thuộc tour tuyến của mình ra khỏi khách sạn trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định.

Đáng chú ý, đến thời điểm thực hiện cưỡng chế (ngày 21/4/2026), nếu vẫn còn khách thuộc các đơn vị khai thác và quản lý lưu trú tại khách sạn này, Sở Du lịch TP Huế sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp liên quan về hành vi có thể bị xem xét là cản trở việc thi hành công vụ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cho khách du lịch và ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung của địa phương.

Sở Du lịch TP Huế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung khuyến cáo nêu trên nhằm đảm bảo hoạt động cưỡng chế diễn ra đúng quy định, đồng thời giữ gìn hình ảnh và môi trường du lịch của thành phố.

Theo báo Lao Động, trong quý I/2026, du lịch TP Huế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với hơn 1,9 triệu lượt khách, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 843.000 lượt, tăng 26,7%, còn khách nội địa vượt 1,05 triệu lượt, tăng 35,2%.

Lượng khách lưu trú đạt hơn 716.000 lượt, tăng 22,4%. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 4.478,7 tỷ đồng, tăng tới 71,4%, cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt của ngành du lịch địa phương.

Riêng trong tháng 3/2026, Huế đón gần 700.000 lượt khách. Kết quả này được đánh giá đến từ việc chủ động chuẩn bị cho mùa cao điểm, cùng với việc tổ chức hiệu quả các hoạt động đón chuyến bay và tàu du lịch ngay từ đầu năm.

