UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Tây Bắc sườn đồi tại xã Bà Nà và Hòa Vang.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, dự án có quy mô diện tích hơn 326 ha, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan cùng các công trình dịch vụ và tiện ích. Nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

Theo quy hoạch, khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho quy mô dân số thường trú khoảng 16.020 người. Trong đó, giai đoạn đầu tính đến năm 2030 dự kiến phục vụ khoảng 4.560 người.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án cung cấp các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư kết hợp cùng sân golf và các dịch vụ phụ trợ. Chủ đầu tư sẽ xây dựng các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch và lưu trú để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Ngoài ra, dự án có hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức triển khai xây dựng nhà ở, công trình.

Hệ thống tiện ích đi kèm gồm các công trình công cộng, trường học, sân thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, chợ và công viên cây xanh.

Theo kế hoạch tiến độ, khu đô thị Tây Bắc sườn đồi sẽ khởi công xây dựng từ quý IV/2027. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành, khai thác kinh doanh từ quý IV/2032.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 9.906 tỷ đồng. Trong đó chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 7.123 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng); chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khoảng hơn 2.782 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đông Nam sườn đồi trên địa bàn xã Bà Nà và phường Hòa Khánh theo hình thức đấu thầu tìm nhà đầu tư.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 259 ha, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Quần thể Sun World Ba Na Hills do Tập đoàn Sun Group đầu tư đang nằm trên địa bàn xã Bà Nà. Dự án được xây dựng trong giai đoạn 2017-2018 và chính thức mở cửa đón khách từ tháng 6/2018. Nằm trong quần thể này có Cầu Vàng khiến cả thế giới phải nhắc tên,

Cầu Vàng là cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m, nằm trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, ở độ cao khoảng 1.414 m so với mực nước biển. Khánh thành năm 2018, công trình gây chú ý với thiết kế hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ lối đi uốn cong giữa lưng chừng núi. Nhờ hình ảnh đặc biệt và khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh, Cầu Vàng nhanh chóng trở thành biểu tượng du lịch của Đà Nẵng, đồng thời nhiều lần được truyền thông quốc tế và các bảng xếp hạng du lịch nhắc tới.

Trong bảng xếp hạng 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do chuyên trang du lịch Time Out (Anh) công bố hồi tháng 2/2026, Cầu Vàng bất ngờ xếp ở vị trí thứ 4, vượt qua nhiều công trình vốn đã trở thành biểu tượng quốc gia như Brooklyn Bridge (Mỹ) hay Sydney Harbour Bridge (Australia).