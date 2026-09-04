Thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam vừa lọt top doanh thu nghìn tỷ dịp Quốc khánh: Liên tục hút nhiều dự án quy mô lớn của Vingroup

Dù quy mô diện tích không lớn, địa phương này sở hữu nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, đồng thời tiếp tục ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý về du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, khoảng 3.195 km². Đáng chú ý, trong 5 ngày nghỉ lễ, Hải Phòng đã đón hơn 1 triệu lượt khách, thu về gần 1.600 tỷ đồng từ hoạt động du lịch, qua đó góp mặt trong nhóm 10 địa phương có doanh thu du lịch vượt mốc nghìn tỷ đồng.

Cùng với những sản phẩm quen thuộc như biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử và food tour, thành phố cũng đang xuất hiện thêm các không gian vui chơi, giải trí quy mô lớn. Trong đó, khu vực Vũ Yên là một điểm nhấn mới, trong bối cảnh hệ sinh thái đầu tư của Vingroup tiếp tục được mở rộng tại Hải Phòng.

Hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu gần 1.600 tỷ đồng trong 5 ngày

Theo ước tính, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số các địa phương ghi nhận doanh thu cao từ hoạt động du lịch, có 10 tỉnh, thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Hải Phòng là một trong những cái tên góp mặt trong danh sách này.

Ảnh do AI tạo

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/8 đến hết ngày 2/9, thành phố ước đón và phục vụ khoảng 1.063.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 36.890 lượt.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ ước đạt 1.594,5 tỷ đồng, tương đương gần 1.600 tỷ đồng.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân trên toàn địa bàn đạt khoảng 45%. Riêng trong ba ngày cao điểm 30/8, 31/8 và 1/9, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà ghi nhận công suất phòng từ 75% đến 80%.

Trước lượng khách tăng cao, các doanh nghiệp du lịch, điểm tham quan, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách. Việc niêm yết giá và cung cấp dịch vụ theo nội dung đã cam kết cũng được triển khai trong dịp cao điểm.

Nhiều trải nghiệm hút khách

Ẩm thực tiếp tục là một trong những thế mạnh của Hải Phòng. Trong dịp Quốc khánh, các hành trình food tour cùng hoạt động văn hóa, ẩm thực đã tạo thêm sức hút cho thành phố.

Điểm nhấn là lễ khai mạc Phố đi bộ Ẩm thực đêm diễn ra ngày 28-29/8 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, trong không gian Trung tâm đô thị di sản, kết nối với Nhà hát thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Dải vườn hoa trung tâm và Đền Nghè...

Ảnh do AI tạo

Đồng thời, Hải Phòng sở hữu hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, từ biển đảo, nghỉ dưỡng đến văn hóa - lịch sử. Những điểm đến quen thuộc gồm quần đảo Cát Bà, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khu Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đền Bà Đế, Tháp Tường Long, Tràng Kênh và nhiều không gian văn hóa, lịch sử khác.

Sự kết hợp giữa food tour, biển đảo, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đã góp phần tạo nên sức hút của Hải Phòng, thể hiện qua con số hơn 1 triệu lượt khách và doanh thu gần 1.600 tỷ đồng chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ.

Bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống, Vũ Yên đang bổ sung thêm lựa chọn vui chơi, giải trí quy mô lớn. VinWonders Vũ Yên rộng gần 20 ha, trong đó có vườn thú gần 7 ha với gần 2.000 cá thể thuộc hơn 67 loài, gần 80 trò chơi trong nhà và ngoài trời cùng công viên nước rộng hơn 2 ha.

Hành trình của du khách cũng có thể mở rộng ra Vinhomes Royal Island với phố đi bộ hơn 200 gian hàng, công viên văn hóa Hàn Quốc, quảng trường tổ chức nhạc nước và pháo hoa cuối tuần, sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền và đường đua Go Kart.

Sự xuất hiện của những không gian này tạo thêm lựa chọn cho du khách, bên cạnh thế mạnh lâu nay của Hải Phòng là biển đảo, văn hóa - lịch sử và ẩm thực.

Thu hút nhiều dấu ấn đầu tư của hệ sinh thái Vingroup

Thời gian qua, Vingroup đã đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hải Phòng như các khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống giáo dục Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza và tổ hợp sản xuất VinFast… góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố.

Trong lĩnh vực giáo dục, Vinschool có mặt tại Hải Phòng từ năm 2018. Hiện hệ thống có 4 cơ sở, gồm trường mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông liên cấp, với hơn 5.000 học sinh theo học. Năm 2024, Vinschool Imperia đạt chứng nhận của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS), đánh dấu sự phát triển của mô hình giáo dục chất lượng cao theo chuẩn quốc tế tại Hải Phòng.

Đáng chú ý, hệ sinh thái đầu tư này cũng mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp. Hai dự án Khu công nghiệp Tân Trào và Khu công nghiệp Ngũ Phúc do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng, công ty con của Vinhomes, làm chủ đầu tư.

Trong đó, Khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1 có quy mô khoảng 227 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.060 tỷ đồng và đã được khởi công từ tháng 9/2025.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc giai đoạn 1 có diện tích khoảng 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng. Dự án đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công.

Ngoài hai dự án trên, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An được khởi công vào giữa tháng 5/2026. Dự án có quy mô hơn 200 ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng cao. Các khu công nghiệp này hướng tới thu hút những ngành như điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực sản xuất hiện đại.

(Tổng hợp)