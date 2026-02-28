Thành phần cực lớn lực lượng hỗn hợp Mỹ - Israel tấn công Iran đã được tiết lộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lên tiếng về cuộc tấn công nhằm vào Iran, người đồng minh của ông - Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng không giấu giếm lập trường, thúc giục Washington đẩy nhanh việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công chung. Sự tham gia của Anh vào chiến dịch này vẫn còn gây tranh cãi.

Gần đây, Osinter và các nguồn giám sát đã phân tích và tổng hợp được một lượng lớn thông tin quân sự đa dạng liên quan đến chủ đề này.

Kết quả là, thành phần của lực lượng chung Mỹ - Israel thực hiện cuộc tấn công Iran vào sáng ngày 28 tháng 2 đã được hé lộ.

Liên quân đã tập trung hơn 500 chiến đấu cơ (khoảng 100 tiêm kích thế hệ thứ năm), cũng như khoảng 200 máy bay hỗ trợ (lên đến 100 máy bay tiếp nhiên liệu) và các máy bay khác ở Trung Đông và châu Âu để thực hiện cuộc tấn công, chưa kể oanh tạc cơ chiến lược.

Lực lượng Mỹ - Israel thực hiện chiến dịch tấn công Iran.

Không lực Hoa Kỳ đã thực hiện hơn 270 chuyến bay của máy bay vận tải Boeing C-17A Globemaster III và Lockheed C-5M Galaxy, 86 máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker và Boeing KC-46 Pegasus cũng được triển khai.

Phía Mỹ còn tập trung 3 máy bay trinh sát tín hiệu RC-135W Rivet Joint SIGINT, 5 máy bay liên lạc chiến đấu trên không E-11A BACN, 6 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS, 1 máy bay trinh sát tầm cao U-2 Dragon Lady, 6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, 2 máy bay không người lái trinh sát tầm xa RQ-4B Global Hawk...

Bên cạnh đó là khoảng 8 máy bay tìm kiếm cứu nạn HC-130J Combat King II và khoảng 7 phi cơ tác chiến đặc biệt MC-130J Commando II, thêm 12 máy bay tấn công A-10C Thunderbolt II, tối đa 36 tiêm kích F-15E Strike Eagle, 30 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, tối đa 12 tiêm kích F-22A Raptor và tối đa 54 máy bay chiến đấu F-16 với nhiều biến thể khác nhau.

Chưa dừng lại đây, thêm 14 máy bay F-15E Strike Eagle và 12 máy bay F-35A Lightning II của Không quân Mỹ sẽ đến Trung Đông từ căn cứ Lakenheath ở Anh trong những giờ tới.

Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke thuộc nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Ả Rập, 3 tàu khu trục Arleigh Burke thuộc nhóm tàu sân bay USS General R. Ford ở Địa Trung Hải, 2 tàu khu trục Arleigh Burke ở Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư để bảo vệ các căn cứ của Hoa Kỳ tại Qatar, UAE và Saudi Arabia.

Còn có thêm 2 tàu khu trục Arleigh Burke ở Vịnh Aqaba và Địa Trung Hải để bảo vệ Israel, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio USS Georgia ở Địa Trung Hải, 10 máy bay AWACS E-2D Hawkeye hoạt động trên tàu sân bay, 12 tiêm kích hạm F-35C Lightning II, 84 chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet, 12 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và 3 máy bay không người lái trinh sát tầm xa MQ-4C Triton.

Ngược lại, Không quân Israel đã chuẩn bị cho chiến dịch với lượng bao gồm 14 máy bay tiếp nhiên liệu KC-707 Re'em và KC-130, 2 máy bay AWACS EL/M-2075 Phalcon và 2 máy bay AWACS G550 Eitam, 2 máy bay trinh sát mục tiêu mặt đất G550 Shavit, 1 máy bay trinh sát G550 Oron, 48 tiêm kích F-35I Adir, 25 chiến đấu cơ F-15I Ra'am và 48 máy bay F-15C và F-15D Baz, cùng khoảng 170 tiêm kích F-16 các loại.

Như vậy, ngoài máy bay tấn công và máy bay tiếp nhiên liệu, tổng cộng 600 chiếc, lực lượng liên hợp Mỹ - Israel còn bao gồm khoảng 20 máy bay AWACS, 15 máy bay trinh sát và UAV các loại, khoảng 15 máy bay cứu hộ và chuyên dụng, 5 trung tâm liên lạc trên không và 18 máy bay tác chiến điện tử.

Lực lượng kết hợp này đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với Iran. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm tác chiến này có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho tiềm lực quân sự, khoa học và kinh tế của Iran, và hiện chưa rõ Tehran sẽ đối phó như thế nào.