Thanh niên xông vào nhà, đá thẳng vào mặt một phụ nữ ở Hà Nội: Tình trạng sức khoẻ nạn nhân

Hôm nay (15/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ bị hành hung khi đang ngồi trước cửa nhà. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/4 tại xã Đại Thanh (Hà Nội).

Lúc này, người phụ nữ đang ngồi trước cửa một shop quần áo, vừa trông hai con nhỏ vừa bán hàng thì một nam thanh niên mặc áo thun màu cam đi bộ ngang qua. Sau đó, người này quay lại, rồi bất ngờ tung chân đá thẳng mặt người phụ nữ. Cú đá rất mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa ra phía sau, đập đầu xuống nền gạch cứng. Vị trí xảy ra sự việc sát chỗ ngồi của 2 cháu nhỏ khiến các cháu hoảng sợ, la khóc.

Khoảnh khắc gây phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, người phụ nữ bị hành hung trong clip là chị L.T.B.T. (ở Đội 11, xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Khi bị thanh niên hành hung, chị T. đang chăm sóc hai con nhỏ (một cháu 6 tuổi và một cháu 11 tháng tuổi) tại cửa hàng của gia đình. Thông tin trên VietNamNet, chồng của chị T. - anh N.V.D. cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, vùng mặt sưng phù.

Lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc trên VietNamNet và cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.