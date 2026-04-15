Thanh niên xông vào nhà, đá thẳng vào mặt một phụ nữ ở Hà Nội: Tình trạng sức khoẻ nạn nhân

Hương Trà (T/H) |

Đối tượng đã dùng chân đá thẳng vào mặt người phụ nữ. Cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa, va đập vùng lưng xuống nền nhà cứng.

Hôm nay (15/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ bị hành hung khi đang ngồi trước cửa nhà. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/4 tại xã Đại Thanh (Hà Nội).

Lúc này, người phụ nữ đang ngồi trước cửa một shop quần áo, vừa trông hai con nhỏ vừa bán hàng thì một nam thanh niên mặc áo thun màu cam đi bộ ngang qua. Sau đó, người này quay lại, rồi bất ngờ tung chân đá thẳng mặt người phụ nữ. Cú đá rất mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa ra phía sau, đập đầu xuống nền gạch cứng. Vị trí xảy ra sự việc sát chỗ ngồi của 2 cháu nhỏ khiến các cháu hoảng sợ, la khóc.

Khoảnh khắc gây phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, người phụ nữ bị hành hung trong clip là chị L.T.B.T. (ở Đội 11, xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Khi bị thanh niên hành hung, chị T. đang chăm sóc hai con nhỏ (một cháu 6 tuổi và một cháu 11 tháng tuổi) tại cửa hàng của gia đình. Thông tin trên VietNamNet, chồng của chị T. - anh N.V.D. cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, vùng mặt sưng phù.

Lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc trên VietNamNet và cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

"2 phút" của người mẹ đưa con đi cắt tóc, khiến chủ tiệm kinh ngạc: Sự tử tế hút hơn 1,2 triệu lượt xem
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
