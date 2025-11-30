Thanh niên vô gia cư 'biến hình' thành đại gia, lừa 5 phụ nữ chỉ trong 10 ngày

Một người đàn ông vô gia cư họ Chen (36 tuổi) ở Trung Quốc khiến mạng xã hội xôn xao khi bị phát hiện giả làm người giàu có để lừa 5 phụ nữ trong vòng 10 ngày. Bằng chiêu trò tinh vi, anh ta dùng chính tiền của các nạn nhân để lui tới địa điểm xa hoa, mua quần áo mới và thậm chí sở hữu chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất.

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 8 sau khi cảnh sát quận Phổ Đà, Thượng Hải tiếp nhận đơn trình báo từ người phụ nữ có tên Liu Qian. Cô cho biết bị Chen lừa đảo bằng cách giả làm chủ một hộp đêm sang trọng.

Thanh niên vô gia cư họ Chen giả vờ giàu có, lừa 5 phụ nữ chỉ trong 10 ngày.

Theo lời Liu, trước đó cô được thuê làm hướng dẫn viên địa phương, đồng hành cùng Chen trong một buổi tối ăn uống và ghé nhiều tụ điểm giải trí cao cấp. Chen hứa sẽ trả cho cô 3.500 nhân dân tệ (13 triệu đồng) sau buổi làm việc. Hôm sau, anh ta đến nhà Liu, mang theo một túi nilon màu đen và mở ra cho cô xem. Bên trong là một xấp tiền mặt dày, ước tính 50.000 - 60.000 nhân dân tệ (186 - 223 triệu đồng). Chen giải thích rằng vì lý do phong thủy, số tiền này cần được đặt dưới gầm giường.

Anh ta cũng khẳng định muốn tiếp tục thuê Liu và số tiền đó đủ để trả “lương” cho cô cũng như chi trả tất cả chi phí phát sinh trong thời gian tới. Đúng lúc Liu đang cần trả tiền thuê nhà, cô dự định sẽ dùng tạm một phần số tiền này để xoay xở.

Thế nhưng khi Chen bước ra ngoài nghe điện thoại, Liu mở túi kiểm tra kỹ hơn và bàng hoàng phát hiện toàn bộ xấp tiền đều là tiền giấy giả, loại tiền mô phỏng mà nhân viên ngân hàng dùng để thực hành. Chỉ có vài tờ thật được kẹp ở trên và dưới để tạo cảm giác như một cọc tiền thật.

Chen khéo léo đặt những tờ tiền thật lên trên và dưới một đống tiền giấy giả. (Ảnh: WeCha)

Qua điều tra, cảnh sát xác định Chen thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm giải trí đắt đỏ. Mỗi lần, anh ta lại đi cùng một phụ nữ khác nhau và để họ thanh toán toàn bộ chi phí, từ ăn uống, khách sạn đến taxi. Những người phụ nữ này hoàn toàn tin rằng Chen giàu có vì bị đánh lừa bởi xấp tiền “đạo cụ” mà anh ta mang theo. Chỉ đến khi phát hiện bị lừa, họ mới hiểu rằng Chen đã biến mất cùng những món đồ do chính họ chi trả.

Khi bị bắt, ngay cả quần áo trên người và chiếc điện thoại đời mới mà Chen sử dụng cũng đều là do các nạn nhân mua cho. Để mở rộng hành vi lừa đảo, Chen thậm chí dùng một tài khoản phụ để đóng giả “đại lý tuyển dụng”, đăng tin tìm “bạn đồng hành lương cao” trong các nhóm trò chuyện. Khi gặp mặt trực tiếp, anh ta đều thực hiện lại chiêu trò khoe chồng tiền giả và hứa hẹn thanh toán sau.

Trong những ngày không tìm được nạn nhân mới, Chen rơi vào cảnh túng quẫn và thường ngủ qua đêm trên ghế dài ở công viên, chờ sáng để tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Cảnh sát cho biết tổng cộng 5 phụ nữ đã trở thành nạn nhân của Chen. Anh ta hiện bị bắt giữ và đối mặt với cáo buộc lừa đảo.

Tất cả quần áo và điện thoại thông minh mới nhất của Chen cũng là lừa đảo từ phụ nữ. (Ảnh: WeChat)

Vụ việc được Shanghai Media Group đưa tin gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng trước độ táo tợn của Chen, trong khi một số người mỉa mai sự cả tin của các nạn nhân.

Một cư dân mạng viết : “Chỉ cần đủ can đảm, mọi thứ đều có thể". Người khác thì châm biếm: “Tiền không phải để phụ nữ tiêu. Tiền là để họ nhìn thấy. Anh chàng này đúng là đưa câu nói ấy lên một tầm cao mới".