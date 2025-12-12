Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khốc liệt và nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, sinh viên tốt nghiệp ngày nay không còn dễ dàng tìm được công việc như trước. Cùng với việc các trường đại học lớn liên tục mở rộng quy mô tuyển sinh, thị trường việc làm dành cho sinh viên trở nên chật hẹp hơn bởi tình trạng cung vượt cầu.

Ngày nay, bằng đại học không còn là “tấm vé vàng” giúp người trẻ dễ dàng có việc làm như trước đây, và những câu chuyện về sinh viên tốt nghiệp nhưng phải làm việc trái ngành không còn hiếm. Trên mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện câu chuyện về một chàng sinh viên tốt nghiệp Đại học Thiên Tân - một trong những trường trọng điểm thuộc dự án 985, được coi là top đầu tại đất nước tỷ dân. Sau khi ra trường, anh lại chọn công việc giao hàng cho một ứng dụng shipper.

Trong mắt nhiều người, nghề shipper không đòi hỏi học vấn cao, thậm chí người chỉ học hết tiểu học cũng có thể làm được. Vì thế, việc một người tốt nghiệp đại học danh tiếng làm shipper khiến không ít người cảm thấy khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng anh kém cố gắng, thiếu kiên trì trong việc tìm kiếm một công việc văn phòng phù hợp như bạn bè cùng trang lứa.

Nam sinh tốt nghiệp ngành logistic chọn làm shipper.

Tuy nhiên, thực tế câu chuyện lại khác. Chàng sinh viên này tốt nghiệp ngành logistic, một chuyên ngành khá đặc thù. Cơ hội việc làm đúng chuyên môn của anh sau khi ra trường rất hạn chế, vì vậy để kiếm sống, anh đành chấp nhận làm shipper trong 3 năm. Dù công việc vất vả, nhưng thu nhập lại vượt trội hơn hẳn. Trong khi nhiều sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng chỉ nhận được mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng hơn 10 triệu đồng), anh đã kiếm được tổng cộng 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,32 tỷ đồng) trong 3 năm, tương đương trung bình 11.000 tệ/tháng. Anh chia sẻ quan điểm thẳng thắn: “Điều quan trọng hiện nay là kiếm được tiền, bởi tiền bây giờ khó kiếm lắm”.

Câu chuyện này nhận được nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Một số cho rằng lựa chọn của anh là sai lầm, đánh đổi cơ hội nghề nghiệp tương lai chỉ để lấy lợi trước mắt, đồng thời lãng phí kiến thức đã học trong 4-5 năm đại học. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng trong tình hình lao động hiện nay, đây là quyết định thực tế. Khi phải lo cơm áo gạo tiền, người trẻ khó có thể mơ mộng lý tưởng xa xôi, và bất cứ công việc nào nếu được làm chân chính, bằng nỗ lực của bản thân, đều đáng trân trọng.

Tất nhiên, những sinh viên xuất sắc như anh vẫn có thể cân nhắc những công việc tạm thời hoặc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt, đồng thời chờ cơ hội tốt hơn phù hợp với chuyên môn. Việc làm trái ngành lâu dài có thể lãng phí nguồn lực giáo dục, bởi công việc không chỉ là kiếm tiền mà còn là cơ hội để phát triển bản thân và xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa.

Nhìn mức lương mà anh chàng này nhận được ai cũng phải choáng.

Cuối cùng, với tư cách là người ngoài cuộc, không ai có thể khẳng định việc sinh viên tốt nghiệp đại học đi làm shipper là đúng hay sai. Mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn con đường riêng, và quan trọng nhất là dựa vào thực tế để đưa ra quyết định sáng suốt cho tương lai của chính mình.