Thanh niên thuê phòng trọ 3 triệu nằm ngay cạnh nghĩa trang phát biểu: "Mỗi sáng thức dậy, thứ mình nhìn thấy là..."

Nhắc đến bất động sản, chuyện thuê nhà luôn là mối quan tâm lớn của nhiều người, đặc biệt khi ngày càng có nhiều sinh viên và người đi làm rời quê lên các thành phố để học tập, lập nghiệp. Bên cạnh mức giá thuê, không ít người cũng chú ý đến cơ sở vật chất, sự tiện nghi và chất lượng không gian sống của căn phòng.

Mới đây, một nam TikToker có tài khoản Lưu Lấm Lem đã chia sẻ về căn phòng trọ có giá khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến đoạn clip nhanh chóng hút hơn nửa triệu lượt xem không chỉ nằm ở giá thuê, mà là "view" đặc biệt của căn phòng: cửa sổ nhìn thẳng ra... nghĩa trang, khoảng cách gần đến mức chỉ cần mở cửa là thấy rõ mồn một.





Theo chia sẻ của nam TikToker, anh đã sống trong phòng trọ này khoảng 2 năm. Trước đây, giá thuê chỉ 2 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian sinh sống, anh chuyển về quê một thời gian và trong lúc đó cô chú chủ nhà cũng sửa sang, cải tạo lại căn phòng cho gọn gàng hơn.

Căn phòng có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 10m², được thiết kế khép kín với gác lửng, sàn và nhà vệ sinh riêng. Không gian vừa đủ để đặt một bàn làm việc, bếp gas và tủ lạnh, phù hợp cho 2 người ngồi ăn uống sinh hoạt. Trước đây anh ở một mình, còn hiện tại đã ở chung thêm một người bạn. Giá phòng ở thời điểm này cũng tăng lên 2,7 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền điện nước.

Nói về việc phòng trọ có tầm nhìn sát nghĩa trang và mộ phần, anh cho biết bản thân cảm thấy hoàn toàn bình thường. Với anh, điều quan trọng hơn cả là cô chú chủ trọ rất dễ thương và quý mến mình, nên anh vẫn cảm thấy thoải mái khi tiếp tục ở đây.

Phong thủy nhà gần nghĩa trang

Trên thực tế, không hiếm những căn nhà hay chung cư có tầm nhìn hướng ra khu nghĩa trang hoặc mộ phần. Tuy nhiên, trường hợp trong đoạn clip của nam TikToker gây chú ý mạnh có lẽ bởi khoảng cách quá gần, khiến nhiều người cảm thấy vừa tò mò vừa bất ngờ.

Theo quan niệm phong thủy, những khu vực gần nghĩa trang thường mang tính âm khá mạnh, dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, tĩnh lặng và thiếu sinh khí. Điều này có thể ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của người sinh sống nếu không gian nhà ở thiếu ánh sáng, bí bách hoặc ít sự lưu thông không khí. Tuy vậy, yếu tố này còn tùy vào cảm nhận của từng người: nếu ngay từ đầu thấy tâm lý thoải mái, hoặc sau một thời gian sinh sống vẫn cảm nhận sự yên ổn thì việc ở gần nghĩa trang cũng không phải vấn đề quá lớn.

Với những ngôi nhà nằm gần khu vực nghĩa trang, điều quan trọng nhất là giữ không gian luôn thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên để cân bằng năng lượng. Gia chủ có thể chú trọng bố trí thêm cây xanh, giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và tạo cảm giác ấm cúng cho không gian sống. Những yếu tố này giúp tăng sinh khí, giảm cảm giác u tịch, từ đó mang lại sự ổn định và thoải mái về mặt tinh thần. Ngoài ra, nên sử dụng rèm che, vách ngăn hoặc trồng thêm cây xanh như trúc quân tử, cau vàng, dừa cảnh… để tạo thành lớp “hàng rào” tự nhiên, vừa giúp không gian xanh mát hơn vừa hạn chế tầm nhìn trực tiếp ra khu nghĩa trang.