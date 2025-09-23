HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thanh niên sinh năm 2008 lừa hàng trăm người trên cả nước bằng thủ đoạn "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa"

Mạnh Đức |

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Q. đã lừa 325 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lớn, dùng để tiêu xài cá nhân

Ngày 22/9, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.T.Đ.Q (SN 2008, trú phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, Q. lập tài khoản facebook giả, rao "có cách lấy lại tiền bị lừa trên mạng". Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, Q. viện nhiều lý do như "sai cú pháp", "xác minh hệ thống" để yêu cầu chuyển thêm, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thanh niên sinh năm 2008 lừa hàng trăm người trên cả nước bằng thủ đoạn

Đối tượng P.T.Đ.Q tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Q. đã lừa 325 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược trực tuyến, không chuyển tiền cho các tài khoản mạo danh "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa" và cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện vụ việc.

