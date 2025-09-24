Thanh niên sinh năm 2007 bất ngờ được thông báo shipper giao hàng cho mình đã bị bắt giữ, phải chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng để xác minh

Ngày 23/9/2025, Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận tin báo về một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó đối tượng giả danh cán bộ Công an nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin từ phụ huynh cháu N.T.B. (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Hạ, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), cháu B. nhận được điện thoại từ đối tượng lạ, tự xưng là Hoàng Quốc Toản, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hải Phòng.

Qua điện thoại, đối tượng trình bày rằng cơ quan công an đang tạm giữ một người giao hàng (shipper) vì liên quan đến một gói hàng nghi chứa ma túy được cho là gửi đến cháu B. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu cháu B. chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng để "xác minh, chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án".

Đáng nói, đối tượng còn sử dụng giấy tờ giả mạo và các chiêu thức tạo niềm tin để đánh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân.

Rất may, phụ huynh của cháu B. đã kịp thời phát hiện sự bất thường và lập tức trình báo Công an phường Trần Phú. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, tránh thiệt hại về tài sản cho gia đình.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ Công an, viện kiểm sát, tòa án... Người dân lưu ý, không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa kiểm chứng rõ ràng thông tin, đặc biệt trong các tình huống bị yêu cầu "xác minh tài sản" hoặc "chứng minh vô tội".

Trong mọi trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượngvà liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Công an phường Trần Phú đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng mạo danh, đồng thời mở rộng điều tra nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh



