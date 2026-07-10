Thanh niên ngang nhiên quay clip xe độ để quảng cáo: Cái kết không lường trước!

Nam thanh niên ở Bắc Ninh bị phạt 13 triệu đồng sau khi lái xe độ, quay clip vi phạm giao thông để câu lượt xem.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ đoạn video được đăng tải trên fanpage "OTO+" của tài khoản Facebook "Linh Nguyễn" với nội dung: "Bao nhiêu lỗi trong đoạn clip này, thắng (phanh) Bluetooth???", Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh, khoảng 10h ngày 4/7/2026, tại khu vực Khu đất mới, tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, L.V.T. (SN 1997) điều khiển xe mô tô mang biển số 98B3-527.xx đã được độ chế, thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Toàn bộ quá trình được quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước việc người điều khiển xe ngang nhiên vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông chỉ để tạo nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ coi thường pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính người vi phạm và những người cùng tham gia giao thông.

Đoạn clip gây xôn xao dư luận.

Quá trình xác minh cũng làm rõ C.V.L. (SN 1999) là chủ sở hữu chiếc xe mô tô nói trên. Mặc dù biết L.V.T. không có Giấy phép lái xe theo quy định nhưng C.V.L. vẫn cho mượn phương tiện để quay video.

Bên cạnh việc xác minh người điều khiển và chủ phương tiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh còn phối hợp với Công an phường Nếnh cùng lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở sửa chữa xe mô tô có liên quan nhằm làm rõ việc độ chế phương tiện.Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với L.V.T., cơ quan chức năng xử phạt tổng số tiền 13 triệu đồng về các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có Giấy phép lái xe; điều khiển phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định.

Trong khi đó, C.V.L. bị xử phạt 19 triệu đồng với các hành vi: tự ý thay đổi hình dáng, kích thước xe; giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; đưa xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông. Ngoài ra, Giấy chứng nhận đăng ký xe cũng bị tạm giữ.

Không chỉ dừng lại ở các vi phạm trong lĩnh vực giao thông, Đội Quản lý thị trường số 2 còn xử phạt C.V.L. số tiền 7,5 triệu đồng do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với những trường hợp bất chấp quy định pháp luật để tạo nội dung "câu view", "câu like" trên mạng xã hội. Việc cố tình thực hiện các hành vi vi phạm giao thông rồi quay clip đăng tải không chỉ khiến người vi phạm phải chịu chế tài nghiêm khắc mà còn có thể gây mất an toàn cho cộng đồng và tạo ra những hình ảnh phản cảm, cổ súy lối ứng xử thiếu trách nhiệm khi tham gia giao thông.

(Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông)