Thanh niên đặt 2.700 đơn hàng online rồi yêu cầu bồi hoàn, ép 900 chủ shop trả tiền hòa giải

Khách hàng vô lý

Ngày 27/8/2023, ông Tào – chủ nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm trên 1 nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, đã nhận được yêu cầu “chỉ hoàn tiền không hoàn hàng” từ 1 khách hàng họ Trần với lý do hàng hóa có vấn đề về chất lượng. Tuy nhiên, khách hàng đó lại không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

Ban đầu, ông Tào nghĩ rằng đối phương muốn chiếm lời nên từ chối yêu cầu hoàn tiền. Vài ngày sau, Trần lấy lý do cửa hàng của ông Tào có hành vi “chi tiền mua đánh giá tốt” để gửi đơn khiếu nại, tố cáo lên cơ quan quản lý thị trường.

Ngay sau đó, cán bộ quản lý đã đến kiểm tra cửa hàng của ông Tào và kết luận không phát hiện vi phạm. Tuy vậy, cán bộ đề nghị ông Tào sớm thương lượng giải quyết với người khiếu nại.

Sau đó, ông Tào chủ động liên hệ với khách hàng Trần để thương lượng. Tuy nhiên, người này lại yêu cầu cửa hàng phải bồi thường 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng). Khi đề nghị tiếp tục bị ông Tào từ chối, Trần lập tức gửi thêm đơn khiếu nại. Hệ quả là cửa hàng của ông Tào bị đưa vào danh sách kinh doanh bất thường, uy tín và hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong những ngày tiếp theo, cửa hàng trực tuyến của ông Tào nhận được số lượng lớn đơn hàng. Mỗi đơn từ vài chục đến vài trăm sản phẩm, giá trị dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng và tất cả đều đến từ tài khoản của Trần.

Ông Tào buộc phải đóng gói hàng hóa và giao cho đơn vị vận chuyển, vì nếu không giao hàng, cửa hàng có nguy cơ sẽ bị nền tảng xử phạt. Thế nhưng ngay sau khi kiện hàng được gửi đi, đối phương lại yêu cầu “hoàn tiền vì chưa nhận hàng”. Trong trường hợp này, cửa hàng sẽ mất chi phí đóng gói, vận chuyển, phí dịch vụ nền tảng và chi phí quảng bá.

Không còn cách nào khác, ông Tào 1 lần nữa đề nghị hòa giải. Lúc này, Trần nâng mức bồi thường lên 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng). Nhưng vì không chịu nổi sự quấy rối, ông Tào đã đồng ý bồi thường.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã trả tiền, các cửa hàng của ông Tào vẫn tiếp tục nhận nhiều đơn hàng lớn mang tính chất ác ý. Sau khi nhiều lần thương lượng không có kết quả, ông Tào quyết định báo công an.

Kế hoạch “tay không bắt sói”

Ngày 8/11/2023, cơ quan công an bắt giữ Trần. Qua thẩm vấn và kiểm tra tài khoản trên sàn thương mại điện tử, cảnh sát phát hiện nạn nhân không chỉ có ông Tào.

Theo lời khai, năm 2022, Trần xem được các video “hướng dẫn đòi quyền lợi” trên mạng. Từ những thử nghiệm ban đầu, người này lập ra kế hoạch trục lợi gồm 3 bước:

Đặt hàng bình thường, sau khi nhận hàng thì bịa lý do để yêu cầu chỉ hoàn tiền không hoàn hàng, nhằm chiếm đoạt hàng miễn phí. Nếu người bán từ chối, Trần sẽ tố cáo cửa hàng với lý do thiếu cân, sản phẩm kém chất lượng… Nếu thương lượng không thành, Trần sẽ tìm tất cả các cửa hàng liên quan của cùng 1 chủ shop, đặt hàng loạt đơn hàng với số lượng lớn. Sau đó lập tức yêu cầu hoàn tiền để gây áp lực.

Bằng chiêu trò này, Trần đã đặt hơn 2.700 đơn hàng ác ý đối với hơn 900 cửa hàng, gây thiệt hại rất lớn.

Án phạt 1 năm 6 tháng tù giam

Tháng 8/2025, vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát thành phố Giang Âm để xem xét truy tố. Trong quá trình thẩm tra, kiểm sát viên phát hiện trong số hơn 900 cửa hàng bị hại, có 1 số cửa hàng chỉ bị Trần đặt 1 đơn hàng lớn rồi yêu cầu hoàn tiền.

Do đó, viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề như: Trần có động cơ ác ý rõ ràng không, hành vi tống tiền đã hoàn thành hay không và các hành vi phạm tội khác liên quan; cũng như kiểm tra lại số tiền liên quan và khoản lợi thu được.

Kết quả cho thấy, có 6 nạn nhân đã trả tổng cộng 6.400 NDT (khoảng 24,6 triệu đồng) “phí hòa giải” để tránh thiệt hại lớn hơn cho cửa hàng.

Ngày 12/12/2025, Viện Kiểm sát thành phố Giang Âm truy tố Trần về tội phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh. Gần đây, tòa án đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam.

Theo Baidu