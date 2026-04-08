Chân dung người phụ nữ vượt rào chắn, hành hung nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, đã bị bắt giữ

Lam Giang (Tổng hợp) |

Phúc cùng con gái là Quỳnh đã lao vào hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn, xảy ra hôm 6/4.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ vượt rào chắn tàu hỏa, khi bị nhắc nhở thì cùng con gái hành hung 2 nữ nhân viên gác tàu xảy ra tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng tối 6/4, danh tính 2 phụ nữ đánh người đã được xác định là Phạm Thị Hồng Phúc (sinh năm 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (sinh năm 2008).

Ngày 8/4, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động. 

Chân dung đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Phúc bị bắt giữ để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 05 phút ngày 06/4/2026, Phúc điều khiển phương tiện đến khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, cố tình vượt qua gác chắn. Lúc này, chị Trương Thị Diệp Thúy (sinh năm 1989; trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (sinh năm 1982; trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu và ngăn cản hành động vượt rào chắn của Phúc.

Không chấp hành quy định, Phúc đã xảy ra cự cãi với nhân viên gác chắn. Sau đó, người này cùng con gái là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 nữ nhân viên gác chắn. Dù được người dân can ngăn nhưng Phúc và Quỳnh vẫn tiếp tục lao vào hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Sự việc Phúc hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn khiến dư luận bức xúc,

Vụ việc khiến 2 nữ nhân viên gác chắn bị thương, phải đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phúc. Về đối tượng Quỳnh, do chưa đủ 18 tuổi và hiện đang mang thai nên Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Sau khi bị hành hung, 2 nữ nhân viên gác tàu đã nhập viện điều trị, tinh thần hoảng loạn, cơ thể đau nhức.

2 nữ nhân viên gác chắn hoảng loạn tinh thần sau khi bị hành hung.

Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin, chị Tuyền bộc bạch hơn 20 năm làm việc trong ngành, quen với áp lực trực đêm, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ có ngày bản thân lại bị đánh ngay khi đang làm nhiệm vụ.

Theo lời chị Tuyền, chị cùng đồng nghiệp bị đánh tới tấp, đầu óc choáng váng và chỉ biết né tránh trong hoảng loạn, may được người dân đến hỗ trợ, can ngăn kịp thời. Chị cũng cho biết, người phụ nữ hành hung mình có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Sau sự việc, chị Tuyền và chị Thúy mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ người làm nhiệm vụ.

