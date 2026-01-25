Thanh niên chiết xuất được 191.73 gram vàng trị giá 420 triệu đồng từ thẻ SIM: Không dám tin là có thể làm như này!

Một người đàn ông tại Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội cá nhân ghi lại cảnh anh thu gom một lượng lớn chip thẻ SIM phế liệu. Sau nhiều công đoạn hóa học phức tạp, anh đã chiết xuất thành công 191.73 gram vàng. Dựa trên giá vàng hiện tại, giá trị của số vàng này ước tính vượt qua 120,000 nhân dân tệ (khoảng hơn 420 triệu VNĐ). Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng phi mã, đoạn video sau khi được công bố đã thu hút sự quan tâm và tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng về thủ thuật luyện vàng từ phế liệu cũng như độ an toàn của nó.

Người đàn ông này đã tận dụng quy trình hóa học đặc thù để tách vàng từ các chip thẻ SIM cũ. Nguyên lý nằm ở việc các chân cắm và điểm kết nối mạch điện trên chip thẻ SIM thường được mạ một lớp vàng cực mỏng để tăng cường độ ổn định dẫn điện và khả năng chống ăn mòn. Thiết kế tương tự cũng thường thấy trên chip thẻ ngân hàng, thẻ IC và các linh kiện điện tử khác.

Các bước "luyện kim" từ SIM thành vàng

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành phân tích rằng hàm lượng vàng trên mỗi chiếc thẻ SIM là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 0.006 đến 0.01 mg. Để đạt được giá trị kinh tế, cần phải thu gom quy mô lớn trong thời gian dài. Đồng thời, toàn bộ quy trình chiết xuất mất nhiều tuần lễ, bao gồm các bước hòa tan bằng axit mạnh, hoàn nguyên điện phân, làm sạch, lọc và tinh chế. Những thao tác này bắt buộc phải thực hiện trong môi trường có thiết bị chuyên dụng và trang bị bảo hộ đầy đủ.

Một điểm đáng lưu ý là ngoài lượng vàng ít ỏi, thẻ SIM còn chứa các chất độc hại như chì, cadmi và các chất chống cháy brom hóa. Quá trình chiết xuất sử dụng các thuốc thử hóa học có tính ăn mòn cao, nếu thao tác trong môi trường không chuyên nghiệp sẽ dễ gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến tính mạng. Các chuyên gia cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý bắt chước làm theo.