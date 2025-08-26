Thanh niên bị bắn chết sau mâu thuẫn lúc nói chuyện ven đường ở Quảng Trị

Lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa phương khiến một người chết. Nạn nhân là H.V.T. (23 tuổi, trú tại thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/8, anh H.V.T. trở về nhà. Khi đến khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà thì gặp một nhóm 4 thanh niên đang dừng xe bên đường.

Sau đó, anh T. dừng xe và tiến đến nói chuyện với 4 thanh niên và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, một người trong nhóm bốn thanh niên bắn thẳng vào bụng anh T. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh H.V.T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng VKSND tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét kẻ gây án.

Bước đầu cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Hồ Ngọc V. (18 tuổi, trú tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) là người trực tiếp nổ súng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.