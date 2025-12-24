Thanh niên 2k1 sang Campuchia học kinh nghiệm lừa đảo rồi mở đường dây riêng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, thiết lập "đại bản doanh" tại Campuchia để điều hành sàn đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển. Nạn nhân của đường dây này không chỉ là những người nhẹ dạ mà còn bao gồm cả những người có tri thức, am hiểu thị trường tài chính và chứng khoán.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là vận hành sàn đầu tư tài chính tên JPX dưới hình thức đầu tư nhị phân. Sàn này quảng bá cho phép người tham gia mua "máy đào Coin" để hưởng lợi nhuận cao. Thời gian đầu, nhà đầu tư được cho thắng và rút tiền thật để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào đủ lớn, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc yêu cầu nộp thêm các loại phí để "mở khóa" tài khoản, sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt toàn bộ vốn.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cầm đầu đường dây này là Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo cơ quan Công an, dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Tới đã có tới 6 năm "kinh nghiệm" hoạt động trong các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao. Năm 2021, Tới theo bạn bè sang Campuchia với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", tại đây, Tới làm việc cho một nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Tuy nhiên, khác với bạn bè, Tới không chấp nhận cảnh làm thuê và bị kiểm soát chặt chẽ, hắn âm thầm học hỏi, sao chép toàn bộ kịch bản lừa đảo người Việt trên không gian mạng của nhóm người Trung Quốc, từ cách thuê website, vận hành sàn, tổ chức nhân sự, đến quy trình tiếp cận và lừa đảo khách... Khi đã nắm trong tay "công thức", Tới tách ra làm riêng để tối đa hóa lợi nhuận.

Từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, cách cửa khẩu Mộc Bài chỉ khoảng 100m, để dựng "đại bản doanh" điều hành hoạt động lừa đảo.

Tại đây, Tới chi 50.000USD mỗi tháng để câu kết với các đối tượng nước ngoài thuê website vận hành sàn JPX, đồng thời móc nối các đối tượng trong nước để tuyển người, chúng ưu tiên những người thân quen, mua sắm thiết bị điện tử và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng phục vụ việc trung chuyển dòng tiền…

Để che mắt cơ quan chức năng, Tới còn mở hai cửa hàng bán quần áo tại Campuchia, giao cho bạn gái đứng quầy. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Tới chỉ sang Campuchia làm ăn buôn bán, hoàn toàn không có dấu hiệu phạm pháp. Khi bị bắt, các đối tượng làm thuê cho Tới đều khai đồng nhất rằng họ sang Campuchia để bán quần áo.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang ở nước ngoài. Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các bị hại sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.