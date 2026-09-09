Thanh niên 28 tuổi chuyển khoản 480 triệu đồng trả tiền thuê nhà, chủ nhà xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Thanh nhiên 28 tuổi chuyển khoản 480 triệu đồng trả tiền thuê nhà nhưng lại phải lên công an làm việc.

Theo San Francisco Chronicle, giá thuê nhà ở San Francisco tăng mạnh khiến người tìm nhà phải cạnh tranh với hàng chục ứng viên khác để giành được một căn hộ. Alvin Tran, 28 tuổi, tưởng rằng mình đã tìm được nơi ở phù hợp khi nhìn thấy một căn hộ 2 phòng ngủ trong khu Duboce Triangle, San Francisco, với giá thuê 6.200 USD/tháng (khoảng 163 triệu đồng).

Ngày 25/7, Alvin Tran đến xem nhà và cùng người bạn nộp hồ sơ thuê. Hồ sơ nhanh chóng được chấp thuận. Hai ngày sau, anh nhận được hợp đồng và hướng dẫn chuyển 18.600 USD (khoảng 482 triệu đồng) vào một tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp JNDNUA International. Đây là tiền đặt cọc và tiền thuê nhà.

Trong những ngày tiếp theo, Alvin Tran vẫn nhắn tin với người mà anh tin là chủ nhà để thống nhất thời gian chuyển vào và nhận chìa khóa.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu bất thường vào ngày nhận nhà. Alvin Tran đến đúng giờ hẹn nhưng không có ai xuất hiện. Người mà anh liên lạc trước đó cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi.

Lo lắng, Alvin Tran liên hệ lại với tin đăng căn hộ trên Zillow. Lần này, Jim Basuino là chủ nhà thật và người quản lý tòa nhà trả lời. Basuino cho biết căn hộ trên đúng là cho thuê với giá như vậy và đã nhận được 18.600 USD nhưng không phải nhận từ Alvin Tran.

Quan trọng hơn, căn hộ đã được ông cho người khác thuê. Alvin Tran lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa. Basuino cũng bất ngờ vì trước đó ông không biết căn hộ của mình bị kẻ gian lấy thông tin để tạo tin đăng giả trên Craigslist.

“Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy. Tôi sẽ không trách anh ấy, nhưng… thật sự không thể tin được”, Basuino nói. Theo Alvin Tran, kẻ lừa đảo đã đóng giả chủ nhà, phát tin cho thuê nhà online, trực tiếp có mặt tại buổi xem nhà và phát mẫu đơn thuê cho những người đến xem. Có khoảng 6-7 người có mặt hôm đó.

Chính việc được xem căn hộ thật và gặp một người có vẻ am hiểu về tòa nhà khiến Alvin Tran tin rằng mình đang giao dịch với chủ nhà.

Alvin Tran là nhà thiết kế sản phẩm tại một công ty công nghệ và đã sống ở San Francisco 5 năm. Anh cho rằng mình khá có kinh nghiệm trong việc tìm thuê nhà. Nhưng áp lực phải nhanh chóng quyết định vì có nhiều người cùng muốn thuê khiến anh mất cảnh giác. “Tôi khá sành sỏi. Tôi cảm thấy hầu hết mọi người cũng sẽ mắc bẫy vụ lừa đảo đó”, Alvin Tran nói.

Amanda Fried, trợ lý thủ quỹ trưởng tại Văn phòng Thủ quỹ và Thu thuế San Francisco, cho biết thị trường thuê nhà quá nóng khiến người tìm nhà dễ rơi vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. “Nếu bạn tuyệt vọng muốn có một căn hộ và luôn cảm thấy mình đang cạnh tranh với người khác, đó chính là lúc bạn dễ trở thành nạn nhân nhất”, Fried nói.

Hiện có gần 65.000 người Mỹ đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo cho thuê nhà trong giai đoạn 2020-2025. Nhóm 18-29 tuổi có khả năng báo cáo bị lừa cao gấp 3 lần so với phần còn lại của dân số. Khoảng 16% nạn nhân cho biết họ tìm thấy tin đăng giả trên Craigslist.

Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người thuê nên cảnh giác với những căn hộ có giá quá rẻ hoặc điều kiện quá tốt. Trước khi chuyển tiền, người thuê nên kiểm tra kỹ thông tin chủ nhà và trực tiếp xác minh quyền sở hữu hoặc quyền cho thuê căn hộ.

Sau khi phát hiện vụ lừa đảo, Alvin Tran và chủ nhà thật cùng đi trình báo công an, gửi thông tin cho FBI và liên hệ với một số quan chức thành phố. Anh không biết liệu có thể lấy lại gần 482 triệu đồng đã chuyển hay không.

Alvin Tran cho biết nếu có thể làm lại, anh sẽ kiểm tra kỹ hơn và không vội chuyển tiền chỉ vì sợ mất căn hộ. Hiện anh và người bạn dự định thuê một căn hộ khác trong chính tòa nhà nơi Alvin Tran từng sống. “Tôi không muốn phải trải qua thêm một lần đau đầu vì tìm căn hộ nữa”, Alvin Tran nói.