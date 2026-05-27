Thanh Hằng vào vai vũ nữ, nói về cảnh nóng: "Thật sự khủng khiếp"

Chiều 26/5 tại TP.HCM, showcase ra mắt phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình với sự tham dự của hàng trăm khách mời và dàn diễn viên như Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Khả Như Nguyễn...

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) – bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có, quyền lực.

Cuộc đời Cầm Thanh rơi vào vòng xoáy tình – tiền – quyền lực khi nảy sinh mối quan hệ phức tạp với Bá Dũng (Lương Thế Thành) – người đàn ông sau này trở thành chồng của Madame Sắc...

Xuất hiện tại sự kiện, Thanh Hằng gây chú ý khi lần đầu đảm nhận một vai diễn mang màu sắc bi kịch, gai góc và nhiều tổn thương. Khác hẳn hình ảnh quyền lực, sang trọng thường thấy, nhân vật Cầm Thanh của cô là một vũ nữ sống bản năng, liều lĩnh và đứng ở tận cùng đau khổ của người phụ nữ.

Thanh Hằng cho biết sau vài năm tạm rời điện ảnh, cô chỉ muốn quay trở lại khi tìm được một vai diễn thực sự khác biệt. "Cầm Thanh là cơ hội rất tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách vì cô ấy quá khác tôi ngoài đời. Với Cầm Thanh, cô ấy gần như không còn gì để mất, còn tôi thì có quá nhiều thứ phải lo nghĩ", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Thanh Hằng, điều khó nhất không nằm ở việc thay đổi ngoại hình mà là khiến khán giả tin và đồng cảm với nhân vật. Cô cho rằng việc "làm xấu" bản thân không phải sự hy sinh mà là cơ hội để người diễn viên được lột xác. "Trên sàn diễn thời trang tôi luôn phải chỉn chu nhưng với điện ảnh, tôi không ngại xấu miễn sao phục vụ tốt nhất cho nhân vật", cô nói.

Trước những tranh luận về tạo hình có phần đứng tuổi khi teaser đầu tiên được ra mắt, Thanh Hằng giải thích phong cách trang điểm phụ nữ Sài Gòn thập niên 60 vốn chuộng lớp nền lì, kẻ mắt đậm và tóc búi cao khiến gương mặt trông già dặn hơn phong cách hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh những hình ảnh khán giả nhìn thấy mới chỉ là "một lát cắt nhỏ" trong hành trình đầy biến động của Cầm Thanh.

Không chỉ áp lực về tâm lý, nữ diễn viên còn trải qua nhiều cảnh quay nặng về thể chất. Thanh Hằng tiết lộ tay chân cô thường xuyên bầm dập sau các phân đoạn hành động. Dù vậy, điều khiến cô ám ảnh nhất lại là cảnh nóng trong phim. "Cảnh đó thật sự khủng khiếp, không chỉ với tôi mà còn với bạn diễn. Khi nào nhà sản xuất cho phép, tôi sẽ kể kỹ hơn về hậu trường", Thanh Hằng nói.

Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng gây chú ý khi lần đầu thử sức với một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp sau hơn 20 năm gắn với hình tượng chính diện hiền lành. Trong Mesdames Thanh Sắc, anh vào vai Bá Dũng – người đàn ông đứng giữa một người vợ quyền lực và cô nhân tình quyến rũ.

Nam diễn viên cho biết bản thân luôn mong muốn thoát khỏi vùng an toàn để thử sức với các vai diễn gai góc hơn. Trước vai diễn này thời gian qua, Lương Thế Thành cũng gây bão mạng với vai Dũng - người đàn ông ngoại tình trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc.

"Hơn 20 năm qua, khán giả quen với hình ảnh tôi hiền lành, tử tế. Vì vậy hiện tại tôi rất khao khát những vai có nội tâm nặng hơn để bộc lộ khả năng diễn xuất", anh bày tỏ.

Theo Lương Thế Thành, Bá Dũng là nhân vật ít thoại nhưng có nhiều đấu tranh tâm lý. Phần lớn cảm xúc đều phải thể hiện qua ánh mắt và biểu cảm nội tâm. Không khí buổi họp báo trở nên thoải mái khi Thanh Hằng bất ngờ trêu đồng nghiệp: "Thành ơi, ông sợ tên Dũng luôn chưa?". Đáp lại, nam diễn viên hài hước nói: "Sợ. Cho tôi xin một chữ 'sợ' đó nha", khiến cả khán phòng bật cười.

Bên cạnh câu chuyện diễn xuất, phần chia sẻ về bối cảnh và phục dựng lịch sử cũng nhận được nhiều quan tâm. Nhiều khán giả đặt câu hỏi "liệu phim có lấy cảm hứng từ một số phận cụ thể nào không?".

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết hình ảnh cô vũ nữ bị tạt axit dễ khiến công chúng liên tưởng đến vụ án từng gây chấn động Sài Gòn xưa. Tuy nhiên, anh khẳng định bộ phim không tái hiện cuộc đời của bất kỳ cá nhân cụ thể nào mà chỉ lấy cảm hứng từ những bi kịch ghen tuông từng tồn tại trong xã hội thời bấy giờ. "Đây là câu chuyện về thân phận con người trong một thời cuộc nhiều biến động", đạo diễn Thắng Vũ nói.

Theo đạo diễn, thách thức lớn nhất chính là phục dựng Sài Gòn thập niên 60. Thay vì hạn chế khó khăn, ê-kíp còn chủ động "đẩy mình vào thế khó" khi biến nhiều phân đoạn nội cảnh thành ngoại cảnh để tạo cảm giác chân thật hơn.

Nhà sản xuất Phạm Trần Bảo Quyên cho biết ê-kíp đã dành hơn một năm chỉ để nghiên cứu và thiết kế mỹ thuật cho phim. Dự án kết hợp giữa bối cảnh thật và CGI thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo máy tính. "Chúng tôi đã dành 100% công lực cho bộ phim này. Còn việc có làm khán giả mãn nhãn hay không, xin để công chúng đánh giá khi phim ra rạp", cô chia sẻ.

Ở tuyến phản diện, Khả Như Nguyễn và Hồng Ánh cũng mang đến nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Với Khả Như Nguyễn, Mesdames Thanh Sắc là dự án điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời cũng là lần đầu anh đảm nhận vai phản diện. Nam diễn viên trẻ thừa nhận bản thân chịu nhiều áp lực khi làm việc cùng dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Trong đó, phân cảnh nóng là kỷ niệm khiến anh nhớ nhất vì quá bối rối. "Lúc đó tôi làm mất thời gian của mọi người rất nhiều nên phải xin lỗi anh Thắng Vũ và chị Thanh Hằng", anh kể.

Thanh Hằng sau đó dành nhiều lời động viên cho đàn em, nhận xét Khả Như Nguyễn sở hữu vẻ ngoài nam tính và có tiềm năng lớn trên màn ảnh.

Trong khi đó, Hồng Ánh cho biết bà Sắc là một trong những vai phản diện dài hơi hiếm hoi của cô trên màn ảnh rộng. Nhân vật này luôn lớn tiếng, quyền lực và thường xuyên đối đầu trực diện với Cầm Thanh. Điều thú vị là ngoài đời nữ diễn viên lại hoàn toàn trái ngược. "Tôi rất sợ xung đột. Hễ ở đâu có cãi vã là tôi tìm cách biến mất đầu tiên", Hồng Ánh hài hước nói.