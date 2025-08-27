Theo dữ liệu được cung cấp bởi các nhà nghiên cứu OSINT nước ngoài, Quân đội Nga đã giành những thắng lợi lớn, trong khi lại chỉ mất số lượng xe bọc thép và hệ thống pháo binh thấp kỷ lục trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 8 năm 2025.

Các nhà phân tích phương Tây giải thích thực tế này là do chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Nga đã thay đổi.

Hiện nay, khi tiến hành các chiến dịch tấn công, Quân đội Nga sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ được hỗ trợ bởi các nhân viên điều khiển máy bay không người lái FPV.

Xe bọc thép hầu như không được sử dụng trong các chiến dịch như vậy, do đó, tổn thất của chúng đã giảm đáng kể.

Như các chuyên gia nước ngoài lưu ý, việc ít sử dụng xe bọc thép thể hiện đặc biệt rõ ràng trong cuộc đột phá gần đây gần Dobropolye, mặc dù vào thời điểm đó, quân Nga có rất nhiều phương tiện vận tải hạng nhẹ ở khu vực này.

Trước đó, sau khi đạt được bước đột phá như vậy, quân đội Nga sẽ ngay lập tức cố gắng đưa lực lượng thiết giáp dự bị vào trận chiến để mở rộng phạm vi.

Các chuyên gia nhấn mạnh, xét theo bằng chứng trực quan trên chiến trường, tổn thất của Liên bang Nga trong các trận chiến gần khu định cư Dobropolye, ở phía bắc thành phố Pokrovsk chỉ đạt chưa đến một chục đơn vị xe bọc thép, điều này cho thấy mức độ sử dụng chúng là rất thấp.

Điều đáng chú ý là cuộc đột phá của Nga ở phía bắc Pokrovsk, mà các chuyên gia quân sự phương Tây đề cập, đã gây ra nhiều bất ngờ cho đối phương.

Lực lượng vũ trang Ukraine dự kiến sẽ có một cuộc tấn công trực tiếp vào thành phố Pokrovsk, trong khi Lực lượng vũ trang Nga lại bất ngờ tấn công lên phía bắc.

Việc không sử dụng xe bọc thép để khai thác thành công cũng là một động thái không theo quy ước của Bộ chỉ huy Nga. Điều này cũng tương tự như một động thái nghi binh, khiến giới tướng lĩnh Kiev hoàn toàn bất ngờ, trở tay không kịp.

Hơn thế nữa, việc không sử dụng xe thiết giáp khiến quân Nga dễ dàng che giấu các nhóm bộ binh và UAV, khiến lực lượng dự bị của Ukraine đến để phá vỡ cuộc đột phá đã buộc phải tập trung vào một khu vực địa hình hẹp, mà không thực sự hiểu họ sẽ phải chiến đấu với ai, không có mục tiêu nào rõ ràng.

Vào thời điểm đó, pháo binh và không quân Nga đã ngay lập tức tấn công vào lực lượng tăng viện của Ukraine, trong khi bộ binh và UAV phân tán ẩn núp dọc theo các vành đai rừng.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine cũng phải thừa nhận rằng, những nỗ lực của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm phá vỡ cuộc đột phá ở phía bắc Pokrovsk đã không thành công, mà chỉ dẫn đến tổn thất lớn về nhân sự.