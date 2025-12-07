Thanh Bùi lên chức Chủ tịch, kể thật chuyện dạy con, lo ngại một điều

Ngày 6/12, tại TPHCM, ca nhạc sĩ Thanh Bùi đã chính thức ra mắt Học viện Nghệ thuật Đa lĩnh vực Soul mà anh đảm nhận vị trí chủ tịch, nhà sáng lập. Anh cho biết, điểm khác biệt của Học viện này là dành cho những người có định hướng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác.

Tại sự kiện ra mắt, Thanh Bùi nói: "Suốt nhiều năm làm giáo dục nghệ thuật, tôi nhận ra rằng tài năng không chỉ cần cảm hứng, mà cần một lộ trình bài bản: nền tảng đúng – sự dẫn dắt đúng – và hệ tiêu chuẩn quốc tế để phát triển.

Ở Việt Nam, vẫn còn thiếu một mô hình có thể kết nối tất cả những điều đó từ cấp Trung học đến nghề nghiệp. Đó là lý do chúng tôi xây dựng Học viện này ".

Được biết, chương trình học tập ở học viện được thiết kế một hệ thống đào tạo nghệ thuật chuẩn quốc tế, tích hợp giữa đào tạo học thuật, thực hành, định hướng nghề, portfolio (bộ sưu tập các tác phẩm, dự án, thành tựu nổi bật của cá nhân), cùng mạng lưới đối tác là những học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Cũng tại sự kiện, Thanh Bùi tâm sự rằng, nhiều bạn bè của anh là doanh nhân thành đạt không muốn con theo học nghệ thuật. Họ thậm chí đã nhờ anh tác động tới con cái của họ, khuyên chúng nối nghiệp kinh doanh của gia đình thay vì theo đuổi nghệ thuật.

Từ câu chuyện trên, Thanh Bùi chia sẻ rằng, anh chưa bao giờ bắt con phải trở thành người mà mình muốn, hay theo học thứ mà anh thích. Anh luôn mong con được là chính mình và tôn trọng mọi sự lựa chọn của con.

Anh nói: " Từ lúc con tôi còn nhỏ xíu, tôi nói với con là, con có biết mong đợi của ba với con là gì không? Con tôi trả lời: Có phải ba chỉ muốn con là chính mình không ba? Tôi bảo đúng thế.

Tôi luôn muốn con theo đuổi cái mà nó đam mê, cái mà nó giỏi, nó thích. Tôi không phải thúc đẩy con làm cái gì hết, tôi chỉ thúc đẩy con nhớ ăn nhớ ngủ khi nó tìm được cái nó quá mê và sống chết vì cái đam mê đó.

Con muốn theo nghệ thuật hay muốn làm doanh nhân hay gì thì tôi cũng không quan tâm. Cuộc đời của con là của con, không phải của tôi. Khi định hướng cho con, tôi chỉ nói với con là: Ba không quan tâm điểm con là bao nhiêu, nhưng ba quan tâm con đã cố gắng hết sức chưa, con đã thử thách con nhiều nhất có thể chưa, với điều kiện của con, con đã thực sự thúc đẩy con nhiều nhất có thể chưa.

Nếu chưa, con hãy coi lại con. Tôi chỉ dạy con so sánh với con ngày hôm qua chứ không so sánh con với bất cứ người nào vì những đứa trẻ được sinh ra khác nhau mà.

Tôi nói với con, con muốn làm gì ba cũng ủng hộ 100% nhưng khi con làm thì hãy làm bằng cả tâm hồn mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh con, để họ được sống thật với bản thân mình ".

Nam ca nhạc sĩ thẳng thắn chia sẻ chuyện dạy con, định hướng cho con trong sự nghiệp và tương lai.

Anh nói thêm, anh đã gặp rất nhiều người đi học vì đó là trường, là ngành nghề mà cha mẹ mong muốn, học để cha mẹ vui và sau đó, họ thất nghiệp. Anh bày tỏ: " Tôi thấy có sự nặng nề trong cách các phụ huynh giáo dục con ngày hôm nay. So sánh con mình với hàng xóm, rồi đòi hỏi con phải điểm phải cao nhất.

Khi tuyển người, tôi không quan tâm điểm số, cũng không quan tâm ai học trường nào, tôi quan tâm thực tế họ đã làm được cái gì. Khi có khó khăn, họ xử lý vấn đề như thế nào, lãnh đạo được không. Điểm số không quan trọng.

Hãy biết mình là ai. Khi mình hiểu mình là ai, mình mới hạnh phúc. Và khi hạnh phúc thì mình mới đủ đầy để chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh.

Đừng tự ép bản thân để rồi mang tâm lý ức chế, hy sinh. Tôi nghe từ hy sinh rất nhiều ở Việt Nam. Đừng hy sinh, hãy làm cho mình trước đi đã. Khi mình hạnh phúc, mình vui, mình mới mang tới hạnh phúc cho những người xung quanh ".