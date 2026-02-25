“Thanh âm dưới ánh mặt trời” quy tụ gần 200 nghệ sĩ

Tối 28/2 và 1/3/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra hai đêm công diễn chính thức chương trình giao hưởng "Thanh âm dưới ánh mặt trời". Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng Cục Chính Trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.

Đại tá, NSND, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ về chương trình trong buổi gặp gỡ báo chí.



Chương trình mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc: mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước trong kỷ nguyên mới rạng rỡ; đồng thời hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chỉ đạo nghệ thuật – Tổng đạo diễn là Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, cùng các nhạc trưởng, nhạc sĩ uy tín trong và ngoài Quân đội.

"Thanh âm dưới ánh mặt trời" cũng là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sau khi được thành lập theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP (26/10/2025) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chương trình không chỉ là buổi diễn ra mắt trước công chúng và giới chuyên môn mà còn khẳng định trách nhiệm của người nghệ sĩ – chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Bằng ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, trang trọng, chương trình tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện đại, bản sắc dân tộc với tinh hoa nhân loại, lan tỏa hình tượng cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội tập luyện chuẩn bị cho hai đêm nhạc “Thanh âm dưới ánh mặt trời”.

Chương trình dài 105 phút, gồm 3 chương theo mạch chính luận – nghệ thuật xuyên suốt. Chương I: "Ánh dương soi đường" mở ra không gian nghệ thuật trang trọng, lan tỏa ánh sáng lý tưởng, niềm tin với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại trong những mùa xuân của Tổ quốc.

Chương II: "Ngôi sao trên mũ – Màu cờ trong tim" khắc họa hình tượng người lính với phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" – trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương III: "Thanh âm ngày mới" khẳng định rõ nét định hướng của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trong giai đoạn mới, gắn nghệ thuật với trách nhiệm xã hội; sáng tạo gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng; hội nhập gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Với tinh thần: Tổ quốc là điểm tựa thiêng liêng của mọi sáng tạo; Đảng quang vinh là ngọn nguồn của niềm tin; Nhân dân là cội rễ của mọi giá trị.

Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội tham gia biểu diễn, chuyển soạn, hòa âm là các nhạc sĩ uy tín và tài năng trong và ngoài Quân đội: NS Nguyễn Xuân Thủy, Mai Kiên, Đỗ Bảo, Đức Tân, Đức Nghĩa, Vũ Quang Trung, Hồng Kiên, Cao Xuân Dũng, Cao Đình Thắng; cùng lực lượng nghệ sĩ biểu diễn: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Nhóm OPlus, Nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương, Đỗ Tố Hoa, Xuân Hảo, Viết Danh, Minh Hải, Bích Ngọc, Trịnh Phương, Ngô Đức, Mai Chi, Tốp ca nữ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Hợp xướng MSO.