Đã sắp bước sang tháng Chạp – tháng "củ mật" bận rộn nhất năm. Trong khi thiên hạ còn đang xoay xở với KPI, lo lắng tiền thưởng hay chạy đôn chạy đáo thu hồi nợ, thì có 5 con giáp này lại ung dung tự tại như được "ngôi sao may mắn" chiếu mệnh. Không chỉ tiền tài thăng tiến, mà ngay cả những dự án tưởng chừng bế tắc cũng bỗng dưng hanh thông lạ kỳ. Nếu bạn thuộc 1 trong 5 cái tên dưới đây, hãy chuẩn bị một tinh thần thép để... đón tin vui dồn dập nhé!

1. Tuổi Dần: Quý nhân gõ cửa, mang theo cả "bao tải" tiền

Các bạn tuổi Dần dạo này có thấy mình như đang "đổi vận" không? Những dự án từng bị trì trệ bỗng nhiên có người đứng ra gánh vác, khách hàng khó tính bỗng dưng gật đầu chốt đơn, đến cả sếp tổng vốn nghiêm khắc cũng bắt đầu gọi bạn lên tâm sự chuyện tương lai. Đó chính là tín hiệu quý nhân đang về cực gần rồi đấy.

Tôi có một anh bạn tuổi Dần làm sale, tháng trước còn đứng ngồi không yên vì chưa đủ doanh số, đêm nào cũng mất ngủ vì áp lực. Thế mà vừa sang tuần này, một vị khách cũ hợp tác từ 3 năm trước bỗng gọi điện đặt thêm một đơn hàng trị giá nửa tỷ, lại còn giới thiệu thêm hai đối tác lớn khác. Anh ấy kể: "Lúc nghe con số, tay mình run bần bật, cứ ngỡ đang nằm mơ". Bí mật ở đây chính là vận quý nhân của tuổi Dần trong tháng cuối năm này không chỉ là "giúp đỡ" đơn thuần, mà là "tặng cơ hội hái ra tiền". Đừng ngại ngần, hãy cứ tự tin đón nhận vì đây là thành quả từ sự tử tế và nỗ lực bền bỉ của bạn bấy lâu nay.

Mẹo nhỏ cho bạn: Hãy ưu tiên diện đồ tông cam hoặc đỏ để thu hút năng lượng tích cực. Đừng quên nhấc máy hỏi thăm vài người cộng sự cũ, đôi khi một lời chào lại mở ra một kho báu đấy!

2. Tuổi Thìn: Một năm tích lũy, tháng Chạp bùng nổ đỉnh cao

Tuổi Thìn năm nay giống như một chú rồng đang "ủ mưu", im hơi lặng tiếng suốt 12 tháng để rồi chuẩn bị tung cánh vào phút chót. Dạo gần đây, chắc hẳn bạn thấy làm gì cũng thuận: đầu óc minh mẫn gấp 10 lần bình thường, hiệu suất làm việc tăng vọt, phương án đưa ra là trúng phóc.

Điển hình như cô bạn làm mảng Marketing của tôi, vừa trình bản kế hoạch cuối năm lên là được sếp khen nức nở vì tầm nhìn xa. Sếp còn chốt luôn: "Dự án này giao cho em, thưởng Tết năm nay nhân đôi nhé!". Có thể thấy, sự nghiệp của người tuổi Thìn chính là kiểu "dày công rèn luyện, một mai sáng lòa". Tháng Chạp này chính là sân khấu của bạn, có tài năng gì thì đừng giấu giếm, cứ tự tin thể hiện vì đây là thời điểm vàng để thăng chức, tăng lương và nhận mức thưởng xứng đáng với công sức cả năm qua.

Mẹo nhỏ cho bạn: Chủ động báo cáo công việc bằng số liệu cụ thể, hình ảnh bắt mắt để gây ấn tượng với cấp trên. Sự chuyên nghiệp chính là "vũ khí" giúp tiền đổ về tài khoản bạn nhanh nhất.

3. Tuổi Ngọ: Tiền lẻ rải rác, tiền lớn nắm tay, lộc lá bất ngờ

Tuổi Ngọ thời gian này đúng nghĩa là "tiền tìm đến người". Khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả, tiền thưởng dự án được giải ngân sớm, hay đơn giản là đi siêu thị cũng trúng quà. Vận may tài lộc của bạn đang mạnh đến mức khó tin.

Chị họ tôi tuổi Ngọ, tuần trước vừa thử vận may với một khoản đầu tư nhỏ, ai ngờ lãi về bằng nửa tháng lương chỉ sau vài ngày. Chị ấy cười bảo: "Mấy tháng đầu năm bù lỗ bao nhiêu, giờ cuối năm gỡ lại bấy nhiêu". Thậm chí chị ấy thanh lý mấy món đồ cũ trên mạng cũng gặp được khách mua nhanh gọn với giá hời. Tuy nhiên, tuổi Ngọ hãy nhớ: Thấy đủ thì dừng, đừng quá tham lam. Tài lộc tháng Chạp của bạn như con nước lớn, đến nhanh nhưng cần biết cách giữ gìn bản gốc thì mới bền lâu.

Mẹo nhỏ cho bạn: Đây là lúc thích hợp để dọn dẹp nhà cửa, thanh lý đồ cũ không dùng tới. Không chỉ làm gọn không gian sống mà còn giúp "vía" tài lộc lưu thông tốt hơn.

4. Tuổi Thân: Ý tưởng thành vàng, ngồi không cũng ra tiền

Người tuổi Thân dạo này đầu óc như được "khai sáng", ý tưởng cứ tuôn trào liên tục và quan trọng là ý tưởng nào cũng có thể biến thành tiền. Những bạn làm sáng tạo, viết lách hay kinh doanh tự do sẽ thấy rõ nhất điều này.

Một anh bạn tuổi Thân làm TikToker mà tôi quen, tuần trước chỉ định quay clip vui vui về cảnh "deadline cuối năm", không ngờ clip bùng nổ triệu view. Chỉ trong 24 giờ, anh ấy có thêm hàng ngàn người theo dõi và nhận được vài hợp đồng quảng cáo béo bở. Anh ấy thốt lên: "Ngày xưa vò đầu bứt tai chẳng ai xem, giờ quay đời thường lại thắng lớn". Đúng là Thần Tài đang ưu ái sự thông minh, lanh lợi của bạn. Đừng để những ý tưởng vụt mất, hãy bắt tay vào làm ngay vì tháng Chạp này, hành động chính là tiền bạc.

Mẹo nhỏ cho bạn: Luôn mang theo cuốn sổ nhỏ hoặc dùng ứng dụng ghi chú để "tóm" lấy các ý tưởng bất chợt. Tập trung vào các chủ đề "tổng kết năm" hay "kế hoạch năm mới" sẽ dễ lên xu hướng hơn cả.

5. Tuổi Tuất: Phúc báo hiển hiện, người hiền gặp lành

Nếu cả năm nay bạn cảm thấy mình làm nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, thì tháng Chạp này chính là lúc vũ trụ "trả công". Sự tận tâm, trung hậu của tuổi Tuất bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự công nhận và những phần thưởng vật chất thực tế.

Câu chuyện của cô em đồng nghiệp tuổi Tuất là minh chứng: Em ấy vừa giải quyết êm đẹp một vụ khiếu nại khách hàng cực kỳ đau đầu. Thay vì bị khiển trách, em ấy lại được lãnh đạo tuyên dương trước toàn công ty vì thái độ làm việc có tâm. Kết quả là tên em ấy nằm ngay đầu danh sách "Nhân viên xuất sắc năm". Khách hàng đó sau khi hài lòng còn giới thiệu thêm cho em ấy rất nhiều hợp đồng mới. Với tuổi Tuất, tiền bạc tháng này đến từ uy tín cá nhân. Cứ sống thật tâm, làm thật tốt, phúc báo sẽ tự gõ cửa.

Mẹo nhỏ cho bạn: Tiếp tục duy trì phong độ làm việc tỉ mỉ. Sự giúp đỡ nhiệt tình dành cho đồng nghiệp lúc này cũng chính là cách bạn xây dựng "kho báu" quan hệ cho năm sau.

Tháng Chạp không chỉ là lúc để kết thúc, mà là mùa để gặt hái. Dù bạn thuộc con giáp nào, chỉ cần giữ tâm thế lạc quan và làm việc hết mình, may mắn chắc chắn sẽ mỉm cười.

